Vse, kar pri vožnji potrebujejo gibalno ovirani

Prihodnjo soboto bo spet dogodek Mobilnost brez ovir. Pri društvu za mobilnost invalidov Moja pot ga pripravljajo z namenom, da javnost in svoje člane ozaveščajo o pomembnosti mobilnosti za invalide in pomenu njihove vključenosti v družbo. V Dolu pri Hrastniku bodo začeli ob 10. uri.

Na dogodku Mobilnost brez ovir bodo predstavili prilagojena vozila za prevoz invalida, prilagojena vozila za samostojno vožnjo voznika invalida, pripomočke za lažji vstop in izstop gibalno ovirane osebe, elektrohidravlična dvigala in navozne klančine in rampe … Poleg prilagoditev bodo zraven tudi strokovnjaki za vse nasvete in informacije, prav tako bodo predstavili ponudbo dostopnega turizma ter različne medicinske in tehnične pripomočke za invalide.

Ker gre za posebna vozila, v katerih so številni tehnični elementi, so s tem povezani tudi večji stroški.

»Zainteresirani javnosti želimo predstaviti pomen mobilnosti za invalide. Takšen dogodek je zelo pomemben za njihovo vključitev v družbo,« je dejal Marko Kušar iz društva Moja pot. »Vse skupaj je kot sejem, da pokažemo vse, kar potrebujejo gibalno ovirani.«

To je sicer že drugi letošnji večji projekt društva Moja pot, potem ko so spomladi pripravili projekt Pomisli, preden (za)parkiraš. Tedaj so opozorili, s kakšnimi težavami vse se spopadajo invalidi pri parkiranju zaradi nepazljivosti drugih ljudi v prometu.

Kar bo na sejmu, bo na voljo za vožnjo po igrišču. Sredinski del bo namreč prazen, namenjen za testne vožnje.

Če bo močno deževalo, bodo prireditev prestavili. Če bodo le manjše plohe, prireditev bo.

Vozila bodo na voljo za preizkus

Marko Kušar: Problem je, da sofinanciranje ni več usklajeno s tržnimi cenami.

Tokratni dogodek v Dolu pri Hrastniku je namenjen invalidom in vsem, ki so tako ali drugače povezani z invalidi ali gibalno oviranimi. »Ne samo invalidi, vabljeni so tudi vsi družinski člani, spremljevalci ter društva ali zavodi, ki pomagajo invalidom. Prireditev smo naslovili še na domove za starejše občane, saj bodo med drugim na ogled mobilne postelje za nepremične, slovenski proizvod in inovacija.«

Ravno zato je takšen dogodek še posebno pomemben, saj smo družba, ki se vse bolj stara. Ker živimo vedno dlje, bo tudi vedno več gibalno oviranih ljudi. »Prav zato bomo predstavili več skuterjev, ki jih uporabljajo težje gibljivi, predvsem starejši,« je dejal Kušar in poudaril, da jih bodo obiskovalci lahko celo preizkusili: »Kar bo na sejmu, bo na voljo za vožnjo po igrišču. Sredinski del bo namreč prazen, namenjen za testne vožnje.«

Ker gre za posebna vozila, v katerih so številni tehnični elementi, so s tem povezani tudi višji stroški. Prav zato so organizatorji k sodelovanju povabili le takšne proizvajalce, ki imajo pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in se njihova oprema lahko naroči prek zdravstvenega zavarovanja. »Za vsako stopnjo invalidnosti veljajo svoje določbe, kaj ti pripada prek naročilnice ZZZS in kaj moraš kupiti sam,« je razložil predstavnik društva Moja pot.

Eno glavnih vprašanj je, kako dolgo je treba čakati na prilagojeno vozilo.

Tudi velik slovenski predelovalec

Predstavili bodo tudi elektrohidravlična dvigala in navozne klančine in rampe.

Eno glavnih vprašanj je, kako dolgo je treba čakati na prilagojeno vozilo. »Kjer ni toliko individualnih prilagoditev, navadno traja kakšen mesec, če je prilagoditev več, pa lahko traja tudi dva ali tri mesece,« odgovarja Kušar. »Pri nas imamo enega velikega predelovalca vozil za potrebe invalidov, to je AMK servis iz Ljubljane, kjer imajo na voljo širok spekter predelav. Ravno oni bodo osrednji ponudnik na našem dogodku. Na ogled bodo pripeljali več vozil in o njih strokovno svetovali.«

Postopek za pridobitev prilagojenega vozila je sicer tak: najprej je treba kupiti ustrezno velik avtomobil ali kombi in ga nato poslati v predelavo glede na invalidove potrebe. »Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča povedo, katere prilagoditve glede na posameznikovo invalidnost lahko sofinancirajo. Problem je, da sofinanciranje ni več usklajeno s tržnimi cenami, še posebno v zadnjem času, saj so cene zelo zrasle.«

Pravilnik ne sledi tržnim cenam

Zaradi neskladja med sofinanciranjem in tržnimi cenami imajo invalidi precej težav. »To je zelo velik problem,« je poudaril Kušar. »Že leta 2020 smo imeli sestanek na ministrstvu, da bi posodobili pravilnik. Od leta 2017, ko so ga nazadnje osvežili, so se namreč cene precej dvignile, še posebno v zadnjem letu.«

Ker je trenutno veljavni pravilnik star že pet let, nikakor ni usklajen z razmerami na trgu. »Predlagali smo, da bi država plačala 85 odstotkov cene, ki jo izda predelovalec, saj ima ravno predelovalec zadnjo besedo. Toda kaj dlje od predloga nismo prišli, saj administrativni mlini meljejo zelo počasi.«

Turistična ponudba za gibalno ovirane

Ko svoje izdelke na ogled postavijo proizvajalci počitniških vozil, od njih večkrat slišimo, da imajo precej kadrovskih težav, saj primanjkuje dovolj strokovnega kadra. Vsaj na slovenski ravni enakih težav pri predelavi vozil za potrebe invalidov k sreči ni. »Pri osnovnih predelavah za invalide kot sopotnikov zmoremo vse narediti v Sloveniji. Kar zadeva težje, zahtevnejše prilagoditve, predvsem za samostojno vožnjo prek konzole (joystick), pa prevladujejo predelana vozila iz tujine, na tem področju ima namreč Nemčija velik primat.«

Pri samostojni vožnji prek konzole (joystick) prevladujejo predelana vozila iz tujine.

Dodana vrednost letošnjega dogodka bo, da se bodo predstavili tudi ponudniki dostopnega turizma. »Prišli bodo predstavniki Doma paraplegikov Pacug, kjer imajo prenovljene turistične vile, prav tako bo zraven zavod Brez ovir, kjer se ukvarjajo z dostopnim turizmom in ponujajo preverjene lokacije, primerne za invalide,« je poudaril Kušar. »Na voljo imajo ponudbo za širok krog ljudi, tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.«