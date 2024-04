Vsi kitajski avtomobili v Evropi ne bodo poceni

V nadaljevanju preberite:

Na kitajskih cestah takoj opazimo, koliko bolj raznolik je vozni park v primerjavi z Evropo. To je zasluga množice domačih proizvajalcev, ki imajo velike ambicije tudi na tujem. Obiskali smo podjetje BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), ki je pod nadzorom pekinške vlade in kjer imajo več blagovnih znamk.

Kitajske avtomobilske proizvajalce lahko razdelimo v tri skupine. V prvi so proizvajalci pod nadzorom vlade, sem spadajo FAW, Dongfeng in Changan. V drugi so podjetja pod nadzorom lokalnih oblasti, na primer SAIC, GAC, BAIC, JAC in Cherry, pri nekaterih je že po imenu jasno, od kod so (SAIC iz Šanghaja, BAIC iz Pekinga, GAC iz Guangzhoua). Tretja skupina so podjetja v zasebni lasti, denimo BYD, Geely, GWM in Seres, a tudi tem pripada državna pomoč.

- V pogovorih z Evropo moramo najti ravnotežje. Ker tudi vsi kitajski avtomobili v Evropi ne bodo zelo poceni. Nekatere kitajske znamke resda ponujajo cenejše avtomobile, saj si želijo čim hitreje doseči čim večji tržni delež, toda različne znamke imajo različne prestope. Na Kitajskem so tudi luksuzne znamke, ki nimajo poceni avtomobilov, poleg tega je treba upoštevati stroške prevoza do Evrope.

- Za nas je Evropa predvsem izziv, da še bolj napredujemo in se primerjamo. Gre za celino, kjer so avtomobili doma in kjer imamo največ konkurence. Na marsikaterem področju je Evropa še zmeraj pred nami. Ima znanje, tehniko in tradicijo. Zato vseskozi gledamo, kaj se tam dogaja, in se učimo.