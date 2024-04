Vstopite v svet zmogljivosti in ekskluzivnosti

Vstopite v prvi AMG Performance center v Ljubljani.

Leta 1967 je zaradi izjemne strasti do motošporta nastalo edinstveno podjetje. Hans Werner Aufrecht in Erhard Melcher, velika navdušenca nad hitrostjo in avtomobilsko odličnostjo, sta združila moči in začela ustvarjati mojstrovine na štirih kolesih, ki so bile hitrejše in drznejše od konkurenčnih.

Legendarna vozila AMG so rezultat izjemnega inženirstva. Sprva je bil AMG skromno podjetje, ki je predelovalo avtomobile Mercedes-Benz za dirke, sčasoma pa je preraslo v simbol brezkompromisne zmogljivosti in ekskluzivnosti. Leta 1971 so podjetje uradno registrirali in od takrat naprej avtomobili AMG predstavljajo neskončno moč in izjemno vrhunskost. Prelomnica za podjetje je bila leta 1990 s podpisom pogodbe o sodelovanju z družbo Daimler-Benz AG. Ta jim je omogočila prodajo vozil znotraj Mercedesove prodajne mreže in bliskovit razvoj. Leta 1993 so predstavili prvi skupni model avtomobila Mercedes-Benz C 63 AMG.

Vse od takrat je strast do zmogljivosti del vsakega vozila Mercedes-AMG, tako kot uspehi na dirkališčih po vsem svetu.

Razkošje, udobje in adrenalin se združijo ter na novo opredelijo vožnjo svetovnega razreda. FOTO: Žiga Intihar

Od limuzin do roadsterjev in športnih terencev

Vozila Mercedes-AMG so tehnično najbolj izpopolnjena in so vrh ponudbe najbolj zmogljivih modelov Mercedes-Benz. Združujejo prefinjenost in surovo moč z neprimerljivo vozno izkušnjo. Vsak inovativni motor je izdelan ročno, s podpisom inženirja, ki ga je izdelal. Modeli AMG imajo tudi bolj agresiven športni videz, tehnično izpopolnjene menjalnike, boljšo obdelavo in še večjo stabilnost kot že tako najboljši »običajni« modeli Mercedes-Benz.

Nabor modelov Mercedes-AMG danes ni le večji in bolj raznolik kot kdaj prej, ampak je zasnovan tako, da izpolnjuje najrazličnejše želje in zahteve strank. Ponudba obsega več kot 29 zmogljivih vozil Mercedes-AMG. Izbor modelov v ponudbi vključuje limuzine, kupeje in SUV-je, pa tudi roadsterje. Prav vsakega od njih odlikuje zmogljivost, ki navdušuje z edinstvenim prenosom moči, mamljivim zvokom motorja, odlično vodljivostjo in izjemnim občutkom vožnje. Standardne so tudi pregovorna ekskluzivnost, izjemna kakovost in natančna izdelava. Vsi modeli Mercedes-AMG torej predstavljajo najvišjo raven sodobnega inženirstva in izdelave, značilne za znamko Mercedes-Benz.

Modeli AMG so na voljo za ogled in preizkus tudi slovenskim ljubiteljem najhitrejših treh črk v avtomobilskem svetu. Pred kratkim je v novem prodajnem salonu vozil Mercedes-Benz svoje mesto dobil tudi lično urejen prostor, AMG Performance center.

AMG Performance center je edinstven prostor, v katerem lahko znamko AMG doživite z vsemi čutili. FOTO: Žiga Intihar

Prvi AMG Performance center v regiji

Zasnova AMG Performance centra, prvega v regiji v tovrstni obliki, vključuje ekskluzivno predstavitev vozil visoke zmogljivosti znamke AMG. Njegov namen je promocija znamke in modelov AMG v Sloveniji, predvsem pa osredotočenost na ciljno skupino ljubiteljev visoko zmogljivih vozil, med katerimi so predvsem posamezniki, ki cenijo vrhunsko kakovost, ekskluzivnost in izjemne vozne zmogljivosti.

Kupci vozil Mercedes-AMG niso običajne stranke. Zato tudi razstavni prostori AMG niso običajni prodajni saloni. Posebej so prilagojeni svetu zmogljivosti, v katerem lahko znamko doživite z vsemi čutili. Od mogočnega zvoka motorjev prek vonja usnja do nezamenljivega oblikovanja vozil. Cilj AMG Performance centra je preseči tudi najvišje standarde. Center ponuja nabor ekskluzivnih vozil AMG ter oživlja zasnovo znamke s posebno obliko razstavnih prostorov in posebej usposobljenimi strokovnjaki za vozila AMG, ki najbolj zmogljiva vozila poznajo do zadnje podrobnosti in lahko strankam ponudijo odlične in strokovne nasvete. Ni pomembno, ali gre za kompakten model, limuzino, SUV ali športni avtomobil.

Strast do zmogljivosti, združena z neprekosljivim tehnološkim znanjem in prepoznavnim vizualnim slogom, je vidna v celotnem naboru modelov AMG. FOTO: Žiga Intihar

Na testni vožnji preizkusite moč vozila AMG

Trenutno razpoložljivi modeli AMG so na voljo za preizkus v vseh prodajnih salonih Mercedes-Benz. Potrebna je le predhodna rezervacija testnega termina in izpolnjevanje pogojev, kot je izpolnitev zahtevanih vozniških izkušenj in starostnih pogojev. Testna vožnja poteka v spremstvu prodajnega svetovalca v delovnem času prodajnih salonov. Voznik mora predložiti vsaj že tri leta veljavno vozniško dovoljenje.

Za vse ljubitelje znamke AMG, predvsem za tiste, za katere je AMG življenjski slog, pa je na voljo tudi kolekcija izdelkov – od osnovnih dodatkov AMG do oblačil, avtomobilskih miniatur in izdelkov za vsakodnevno rabo.

Edinstvena doživetja in nepozabni dogodki. Mercedes-Benz Exclusive

Dobrodošli v klubu najboljših, kjer se strast do vožnje, ljubezen do izjemnih vozil in hrepenenje po vrhunskih doživetjih združujejo v eno – Mercedes-Benz Exclusive. Postanite del ekskluzivnega kluba in si zagotovite vstopnico do posebnih doživetij z vozili AMG ter izbranih dogodkov, možnost številnih servisnih ugodnosti in privlačnih popustov ob rednih obiskih.

Bodite vedno korak pred drugimi in v celoti izkusite vse, kar ponuja prestižna znamka Mercedes-Benz. Včlanite se v klub Mercedes-Benz Exclusive.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import.