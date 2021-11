Za varen prevoz kosmatincev

V prispevku preberite:

Slovenski kinologi in veterinarji ugotavljajo, da se je naš odnos do hišnih ljubljenčkov v zadnjih desetletjih močno spremenil. Postali smo odgovorni lastniki in velika večina svoje pse in mačke obravnava kot družinske člane. Predvsem psi nas spremljajo pri številnih dejavnostih in so zato pogosto sopotniki v avtomobilu. Seveda pa še zdaleč ni vseeno, kako svojega štirinožnega prijatelja prevažamo, saj nekatere načine prepoveduje celo prometna zakonodaja.

Koliko je bilo lani tovrstnih kršitev? Kolikšna je kazen? Kakšno so najbolj ustrezni načina prevoza psa v avtomobilu? Kaj storiti v primeru prometne nesreeče?