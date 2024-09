Za varnost otrok vse leto, ne samo prve šolske dni

Poletnih počitnic je konec, spet je tukaj šola. Na poti v šolo bo znova na tisoče otrok, zato moramo vsi udeleženci v prometu poskrbeti za njihovo varnost. Toda na otroke v prometu je treba biti posebej pozoren vseskozi, ne samo prve dni septembra.

Na varnost v prometu otroke opozarjajo starši in učitelji, toda na najmlajše udeležence v prometu moramo biti pozorni prav vsi. Vse več različnih oblik mobilnosti uporabljajo tudi otroci, saj se poleg pešačenja in kolesarjenja vozijo še s skiroji, tudi električnimi. Prav tako moramo biti pozorni na vse tiste, ki uporabljajo javni prevoz, saj marsikje od avtobusne postaje do šolskih vrat vodi vsaj še kakšen prehod za pešce. Posebno pozornost je treba nameniti dogajanju za avtobusom, ki ga vozniki avtomobilov ne vidimo, kajti kaj lahko otrok pozabi pogledati, kaj se dogaja s prometom, in brezglavo steče čez cesto. Zato je nujno vozniško predvidevanje.

Začetek šolskega leta obenem pomeni, da bo v prometu spet več vozil. Dopustov je praktično konec, številni starši otroke v šolo vozijo sami, tako da bo prve dni septembra gneča gotovo večja kot v poletnih dneh. Predvsem to velja za jutranjo in popoldansko konico, zato pojdite pravočasno na pot in z mirnimi živci.

Za otroke je najbolj poučen starševski zgled. FOTO: Črt Piksi

Koristen je očesni stik z voznikom

Za prometno varnost otrok bodo poskrbeli v bližini šol. Na prehodih za pešce, kjer so najbolj ogroženi, bodo za varnost skrbeli prostovoljci iz različnih društev in organizacij. Otrokom bodo pomagali prečkati cesto, hkrati bodo na navzočnost otrok opozarjali vse voznike. Precej prostovoljcev je zraven tudi pri šolskih prevozih, saj otroke poučujejo o pravilnem ravnanju na avtobusu. Pri tem se poraja vprašanje, ali ne bi bilo koristno, da so policisti večkrat prisotni v bližini šol, ne samo prve dni septembra.

A morda lahko največ storijo starši že pred začetkom šole. Na agenciji za varnost prometa (AVP) svetujejo, naj starši skupaj z otrokom prehodijo pot od doma do šole in ga opozorijo na vse nevarnosti na poti. Nič ne bo škodilo, če mu zraven ponovijo, kako se najbolj varno prečka prehod za pešce. Toda nazadnje je najbolj poučen starševski zgled. Kajti če se starši v avtomobilu ne pripnejo, potem težko pričakujemo, da se bodo pripeli otroci. In enako velja za vse druge situacije v prometu.

Policija svetuje Hodi po pločniku.

Kjer ni pločnika, hodi po levi strani ceste in spremljaj vozila, ki vozijo proti tebi.

Pred prečkanjem ceste poglej levo, desno in še enkrat levo. Če ni vozil, jo lahko prečkaš.

Pred prečkanjem ceste na prehodu za pešce dvigni roko in počakaj, da se vozila ustavijo.

Pred prečkanjem ceste počakaj, da se na semaforju prižge zelena luč za pešce.

Ne igraj se na cesti.

Na cesto ne stopaj nenadoma. To je nevarno.

S kolesom se lahko voziš po cesti le, če imaš kolesarski izpit in čelado.

V temi in v slabem vremenu uporabljaj odsevnik in rumeno ovratno rutico.

Koristen nasvet je, naj bodo otroci pozorni na očesni stik z vozniki motornih vozil. Tudi otroci se namreč lahko naučijo, da s pogledom voznika v oči ugotovijo, ali jih je ta opazil ali ne. Če vidijo, da se avtomobil ali tovornjak ne mislita ustaviti, naj nikakor ne prečkajo prehoda za pešce, čeprav imajo prednost. Trk avtomobila pri hitrosti 50 kilometrov na uro v odraslega pešca je enak padcu z višine 9,8 metra, navajajo pri AVP, posledice za otroke pa so hujše ali celo usodne že pri manjši hitrosti.

Za otroke na kolesu in skiroju je nujno tudi nošenje zaščitne čelade. Že vsak manjši trk je izredno nevaren in lahko povzroči dolgotrajne posledice. Pri uporabi električnega skiroja sicer strokovnjaki svetujejo, naj otroci nosijo takšno čelado, ki zaščiti tudi brado.

Rumene rutke so obvezne že vse od leta 1982, prvič pa so jih priporočali leta 1974. FOTO: Blaž Samec

Vse za čim boljšo vidnost

Prve šolske dni bo v prometu tudi več policistov. Preverjali bodo, ali starši prevažajo otroke varno, ali uporabljajo varnostne pasove in otroške sedeže, kje in kako ustavijo vozilo in ali se otroci, ki prihajajo v šolo bodisi peš bodisi s kolesom, ravnajo po prometnih pravilih. Pozorni bodo še na to, ali prvošolci in drugošolci nosijo rumeno rutico.

Te so obvezne že vse od leta 1982, prvič pa so jih priporočali leta 1974, a so jih otroci nosili že prej. Priporočljivo je, da otroci nosijo tudi kresničke in celo otroški odsevnik. Vse zato, da so čim bolj vidni v prometu, zlasti ko bo v naše kraje prišel prvi septembrski dež in še poslabšal vidljivost.