Zažig avta, ki daje misliti

Nedavno so v kitajski četrti v San Franciscu nepridipravi zažgali samodejno vozilo podjetja Waymo. Gre za naslednjega v vrsti neugodnih dogodkov za to panogo v ZDA. Kakor je nasilno dejanje vredno vsakega obsojanja, pa le vnovič načenja nekatera vprašanja na tem področju.

Waymo je del podjetja Alphabet (Google), ki med drugim v San Franciscu ponuja storitev avtonomnega taksi prevoza. Nedavno se je njihovo vozilo, posebej prirejeni električni jaguar i-pace, znašlo v eni od ulic, kjer so ljudje na prostem blago rečeno razposajeno praznovali kitajsko novo leto. Najprej so ga porisali in popisali, nato razbili, vanj metali rakete, ki so jih prej spuščali v zrak, nato pa je avtomobil zajel ogenj. Ko so ga gasilci pogasili, je od dragega vozila, polnega naprednih tipal, ostala le gola pločevina.

Kot so za agencijo AFP dejali v Waymu, v vozilu takrat ni bilo nobenega potnika in nihče ni bil poškodovan. Mestne oblasti, ki zadevo skupaj s policijo še preiskujejo, so dogodek obsodile kot grozen in zelo nevaren, češ da bi lahko bilo še veliko hujše, saj je kitajska četrt gosto naseljena. Dejanje je za agencijo Reuters ostro obsodila tudi županja London Breed in ob tem poudarila, da »v njihovem mestu domujejo razburljive, razvijajoče se tehnologije, kot so avtonomna vozila, ki spreminjajo svet«.

Toda kot so zapisali v Washington Postu, kljub dejstvu, da je teh vozil v mestu kar nekaj, torej niso nekaj neobičajnega, med lokalnim prebivalstvom narašča nezadovoljstvo. Robotski taksiji so namreč že zmotili kako vozilo na nujni vožnji, zapeljali na območje, ograjeno z opozorilnim trakom, in trčili z gasilskim avtom.

Incident po pisanju Reutersa opozarja na omejeno sposobnost robotskih taksijev in sovražnost do njih zaradi različnih razlogov, kot so pomisleki glede varnosti, zaskrbljenost za delovna mesta, ki bi jih lahko odvzeli človeškim voznikom, in splošen strah pred umetno inteligenco. »Ljudem je zavrelo zaradi tehnike, ki je nočejo in ne izboljšuje njihovega življenja,« je za agencijo povedala Missy Cummings, direktorica centra za avtonomnost in robotiko na univerzi Georgea Masona. »Večina običajnih voznikov avtomobilov ve, da se morajo v času kitajskega novega leta izogibati kitajski četrti. Računalnik tega ne razume,« je za isti vir dejal Aaron Peskin, predsednik odbora nadzornikov v San Franciscu, ki je pozval k večji regulaciji samovozečih avtomobilov. Po njegovih besedah zažig vozila morda ni bil naperjen proti tehniki, temveč je šlo za dejanje huliganov.

Opisani dogodek se je zgodil le dober teden po tem, ko je drugi samodejni avto podjetja Waymo spregledal kolesarja in ga lažje poškodoval. Podjetje je objavilo, da bo po zahtevi zvezne agencije za promet posodobilo programsko opremo 444 vozil, saj so imeli decembra že dva manjša trka v Arizoni.

Cruise, še eno podjetje za avtonomna vozila, ki je v lasti avtomobilskega velikana General Motors, je konec oktobra začasno prekinil svoje dejavnosti, zamenjali so direktorja te enote, včeraj je odstopil še vodja razvoja strojne opreme. Razlog je več nesreč. Kaplja čez rob je bil dogodek, o katerem smo že pisali, ko je prav tako v San Franciscu njihov avtomobil povozil peško. To je najprej zbil drug avto, vrglo jo je na sosednji vozni pas, po katerem je pripeljal avtonomni avto družbe Cruise. Ta je očitno ni zaznal in jo je povozil, pri čemer ni takoj povsem zavrl, ampak je še nekaj časa drsel po cesti, ženska je bila hudo poškodovana. Cruise je odpoklical 950 vozil, ki so jih imeli za ta namen v ZDA.

Pogosto je na to temo v medijih tudi Teslin avtopilot, sistem polsamodejne vožnje, ki naj bi že z imenom ljudi zavajal glede svojih sposobnosti. Po poročanju Washington Posta je bil od leta 2019 v ZDA udeležen v več kot 700 prometnih nesrečah, v katerih je bilo 17 smrtnih žrtev.