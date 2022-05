Že prej imel zvezdo, a je zdaj malce bolj mercedes

V prispevku preberite:

Marsikdo takšnega mercedesa ni vajen, toda dejstvo je, da obstaja tudi dostavnik z znamenito Mercedesovo zvezdo. Ta je plod povezovanja nemškega Daimlerja in francosko-japonske skupine Renault-Nissan-Mitsubishi, avtomobil pa so poimenovali citan.

Prvo generacijo so predstavili pred desetimi leti, v začetku tega leta so pri nas na ceste pospremili drugo. Citan obstaja v potniški in tovorni različici, najprej smo preizkusili tovorno. Avtomobil sicer temelji na Renaultovem kangooju, vendar je citan v drugi generaciji bistveno bolj mercedes, saj so ga oblikovali tako, da ustreza modernim smernicam nemškega proizvajalca.

Avtomobil je dolg 4,5 metra. Potniški del ima dva sedeža, za voznika in sovoznika, materiali so sodobni, vendar vseeno manj ekskluzivni kot v prestižnejših mercedesih. Prostora je za potnika dovolj, toda kljub temu prav razkošno vendarle ni, saj še dodatni pomik sedeža nazaj onemogoča stena tovorne kabine. Vsekakor je spredaj precej odlagalnih prostorov, kar pride prav obrtnikom, da v predale pospravijo še kakšno orodje, dokumente ali malico.