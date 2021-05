Charlie me je ugriznil v prst. Av.

Ves teden se je svet poslavljal od Charlieja in njegovega brata Harryja. »Nič več av. Kmalu izbrisana,« je bilo brati po tem, ko je bila youtube klasika Charlie Bit My Finger prodana kot NFT-žeton, digitalni certifikat, ki dokazuje, v čigavem lastništvu je slika, video ali druga oblika spletne vsebine. Spletna dražba – postanite edini lastnik tega ljubeznivega dela internetne zgodovine – je trajala prejšnji vikend, za lastništvo sta se potegovala dva anonimna računa, zmagal je pač eden. Za videoposnetek, ki si ga je od leta 2007 na youtubu ogledalo več kot 880 milijonov ljudi, je odštel več kot 620.000 evrov.Ko je pred štirinajstimi leti dojenček Charlie ugriznil v prst svojega triletnega brata, in to večkrat, dokler ni zares bolelo, je bilo to 55 sekund iz življenja britanske družine Davies-Carr. Oče je hotel posnetek pokazati sorodnikom, a ker se datoteke, težke 50 megabajtov, ne da poslati kar tako, ga je naložil na youtube. Bil je 22. maj 2007. Ko je čez dober teden dni sinova hotel izbrisati, je video že bil viralen. Tisoči so pod njim puščali komentarje in sporočila. Bratovsko hihitanje je postalo internetna senzacija.Vse drugo je zgodovina. Do začetka februarja 2008 je imel že 2,6 milijona ogledov, do marca 12 milijonov, decembra 2008 je bil s 65 milijoni ogledov dvanajsti najbolj gledan video na youtubu, avgusta 2009 je postal drugi najbolj gledan video. Poleg tega je bil tudi najbolj priljubljen in drugi najbolj komentiran videoposnetek na spletni strani v Združenem kraljestvu.Družina, ki je v vseh teh letih zaslovela in se povečala še za dva fanta, namerava prihodek od dražbe porabiti za plačilo univerzitetnega izobraževanja svojih sinov. Del denarja bodo namenili tudi okoljskim organizacijam.Mimogrede: včeraj je bil video še na ogled. Kupec se je odločil, da ga pusti, kjer je. Kot del popularne kulture.