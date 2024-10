Kaj je desetletje? Desetletje je čas, ki ga zemlja potrebuje, da desetkrat obkroži sonce, je nemara najpreprostejši odgovor. Bistveno bolj kot ta definicija, sposojena s spletne enciklopedije, je zanimivo vprašanje, kako dolgo je desetletje? Za malčka je to cela večnost, za šolarja obdobje, ki ga bo namenil osnovnošolskemu izobraževanju in še leto povrh, za študenta od polovice do vsa divja študentska leta. Za zaposlenega četrtina delovne dobe.

Za starše je desetletje kot trenutek. Še preden se zavedo, da je drobno bitje prvič odracalo iz njihovega naročja, in še preden utegnejo pospraviti vse mogoče pripomočke, ki spremljajo leta vozičkanja, potiskanja, prenašanja …, povrh pa še dva milijona fotografij urediti v dostojen album, stoji pred njimi oseba, s katero lahko izpeljejo čisto zaresen pogovor o življenju, vesolju in sploh vsem, gredo lahko na rock koncert ali na kavo (in bejbičino) v najljubšo kavarno.

Kdaj se je to zgodilo?! Ali čas stoji, teče ali beži, kot nas k razmisleku sili razstava Človek in čas: Od ponedeljka do večnosti v etnografskem muzeju. Ali pa nam morda uhaja? Ali sploh obstaja? Kako je mogoče, da so se vse tiste dolge noči s kroničnim pomanjkanjem spanca, ure in ure menjavanja plenic in neskončno dolge minute ob kričanju zaradi povsem neznatnega vzroka zdruznile v en sam hip? V tisti hip, ko zjutraj vstaneš, iz hladilnika vzameš ponesrečeno torto, vanjo vtakneš deset svečk in debelo gledaš bitje, ki ravno nasprotno težko čaka, da minejo dolga leta do trenutka, ko bo lahko sfrlelo v širni svobodni svet.

A k sreči je to prva desetletka. Kot napovedujejo bolj izkušeni starši, je zelo odmerjen čas do takrat, ko se bo ta otrok začel zapirati v sobo, si skrivnosti deliti samo še s prijatelji in se zmrdovati nad dolgočasnimi, zaostalimi in nasploh bednimi starši. Dotlej je to še vedno naša mala žaba – ali uš ali mravljica ali kakšna druga mrgolazen, uporabljeno prosto po navdihu (ali Tomažu Lavriču).