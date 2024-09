Foter iz 14. stoletja

Nedeljska jutra, ko so v dnevni sobi doneli zvoki Živ žava, telebajskov in drugih risanih junakov, so že davna preteklost. Včeraj me je še pred jutranjo kavo ob vstopu v dnevno sobo pozdravila melodija meni tako ljube pesmi Master and Servant (Služabnik in gospodar), ki so jo angleški Depeche Mode izdali leta 1984. Popevka, ki se mi je v možgane vtisnila, še veliko preden sem kot mulc razumel, da namiguje tudi na igre dominacije v postelji, je torej stara že 40 let.

Ko sem pogledal na tv-ekran, sem dojel, da sta Služabnik in gospodar glasbena oprema ameriške serije The Decameron, črne komedije, ki se dogaja v 14. stoletju, moja najstnica pa jo gleda v 21. stoletju na platformi za pretočne vsebine, bolj znani kot Netflix.

Netflix ni zelo izviren; TV Ljubljana je črno-belo televizijsko nanizanko Dekameron, prav tako po istoimenski knjižni predlogi Giovannija Boccaccia, predvajala v štirinajstih epizodah od decembra 1971. Izvirna pa se mi je zdela uporaba »sodobne glasbe« ob podobah iz srednjega veka in hčerki sem povedal, da je to hit naše mladosti.

Skuštrana najstnica v pižami mi je s pogledom, priklenjenim na ekran, in s hladnokrvnim nasmeškom postregla suh odgovor, po katerem niti ne bi potreboval kave: »Ja, saj vidim.«

Čeprav v njenem glasbenem izboru ni težko najti glasbe, ki sva jo poslušala tudi midva z ženo, je za otroka 21. stoletja leto 1984 približno toliko relevantno kot 14. stoletje. Nam pa se 80. leta 20. stoletja zdijo kot nekaj, kar se je zgodilo včeraj.

Čez pet let bomo v letu 2029. Od tam so poslali Arnolda Schwarzeneggerja v obliki morilskega kiborga Terminatorja v leto 1984 ubit Sarah Connor, še preden rodi sina, ki bo oziroma je v daljni postapokaliptični prihodnosti – torej od danes čez pet let – ljudi reševal pred izginotjem v režiji Skyneta, človeku sovražne umetne inteligence.

Čez pet let bo nekdanji guverner Kalifornije star 82 let, mi pa si bomo morda želeli, da bi bili v srednjem veku. Ali pa ne.