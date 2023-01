Ne navežite se na predmete, ne zbirajte stvari, znebite se odvečne robe, ne kopičite nepotrebne navlake, ki v vašem življenju nima posebne teže niti pomena. O tem v zadnjih letih beremo in poslušamo vse pogosteje, saj si na spletu tako rekoč vsak lahko vzame pet minut časa in pomodruje o selekciji in organizaciji predmetov, ki jih imamo, s tem pa celo o urejanju naših življenj s pomočjo novega odnosa do materialnih dobrin.

Na splošno gledano je človeštvo v potrošniški slepoti že zdavnaj zaplavalo v močvirje, iz katerega ne najde izhoda. Tu ne gre samo za histerijo posedovanja materialnih dobrin, ki hočeš nočeš posamezniku tako in drugače določa socialni status v družbi. Gre tudi za nezdrave medosebne odnose, toksična razmerja, zlagana prijateljstva na družbenih omrežjih, druženja izključno na podlagi osebnih interesov in pričakovanj ... Torej jemati, ne dajati, delati iz sebe to, kar nismo in nikoli ne bomo.

No, če si lastnik zavidljivega premoženja in premoreš drage materialne dobrine, si kandidat za širok krog kvaziprijateljev in potem si lahko morda celo ugleden in srečen. Navidezno. Samo z navlako vsega in vseh na vsakem vogalu pač ne more biti prvinskega zadovoljstva.

Lahko se znebimo mnogih stvari, na katere smo tudi močno čustveno navezani; vse z namenom reorganizacije materialnega dela življenja. Toda če ne znamo drugače osmisliti našega kratkega bivanja na tem planetu, vsa sodobna histerija po optimizacijah, sinergičnih učinkih, multiplikativnih učinkih posamičnih procesov in celo sistemskih rešitvah, ki so se iz krutega poslovnega sveta že preselili v naše dnevne sobe, kuhinje in celo spalnice, ne more imeti blagodejnega vpliva na kakovost našega življenja.

Zmerni minimalizem, ko gre za stvari, in ogromna doza srčnosti in iskrenosti, ko gre za odnos do ljudi, živali in okolja. To je moja histerija, ki ne potrebuje zdravljenja.