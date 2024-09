Kaj vse so mačke

Končno imam spet mačka, pozabil sem že, kako so super. Vmes sem dolga leta imel psa in njegova smrt me je tako pokosila, da sem se zaklel, nikoli več. Od zgodnjega otroštva in vse do študentskih let so bili mački vsepovsod – moj zadnji je bil Marko, ki se je skrival v kleti hiše, ki smo jo najeli s kolegi s faksa. Pred njim smo imeli mačkona Ota, ki se mi je poscal v kitaro, moj čisto prvi maček pa se je imenoval Pal po kitaristu skupine A-Ha. Če pomislim za nazaj, je bil dokaj neuravnotežena žival, spominjam se, da sem hodil v šolo poln odprtih ran, da me je učiteljica zaskrbljeno gledala. Ko smo se vrnili z morja, je bil Pal mrtev, čakal me je pri babici in ni videl avtomobila.

V zgodnjih najstniških letih sem prisegal na skupino Stray Cats in imel muco po imenu Pussy. Bila je nagajiva, mali satan. Babici je pogosto pobegnila, potem pa se je drla po dvorišču, ali je kdo videl njeno Pussy, da ji je muca pobegnila, in vsi odrasli so se ji smejali, jaz pa nisem štekal. K sreči mi je pomagal Jani Kovačič s pesmijo Moja punca ima črno muco. Danes vem, da so mačke lahko cele ženske ali samo del ženske. Nisem pa nikoli razumel, zakaj se reče, da imaš mačka, ko se zbudiš po noči veseljačenja. Saj veste, tisti krasni občutek obžalovanja in zaklinjanja, kako bo zdaj vse drugače. Menda izvira izraz iz nemščine – Katzenjammer, in potem vsem Štajercem dobro poznan Kater.

Pri nas doma so bili mački tudi strjeni smrklji iz nosa, bolje vzgojeni jim pravijo tudi mucke. Sem vprašal po redakciji, pa vsi poznajo ta izraz.

Ko sem uvodoma zapisal, da imam končno spet mačka, sem imel v mislih pravo žival, ne drugih manifestacij. In res sem vmes pozabil, kako so super.