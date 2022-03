Ključni dan

Prosim, nikar me ne vnaprej pribijati na križ, saj se zavedam, da vam je naslov vzbudil spomin na znamenito krilatico, ki so jo uporabljali domači neuki in nesposobni upravljavci epidemije covida-19, občasno pa tudi nemočni strokovnjaki, ki so v zameno za takšne in drugačne privilegije morali pridno pihati v rog želja in zahtev vladajoče politike. »Prihodnjih štirinajst dni bo ključnih.« »Prihodnji tedni bodo ključni.« »Prihodnji prazniki bodo ključni.« Nobeno napovedano »ključno obdobje« v zadnjih dveh letih ni bilo zares odločilno; nesrečniki so pač napovedovali v slogu ugibanja rezultata tekme med dvema enakovrednima nasprotnikoma. Bo, če bo, in kar bo, pa bo.

Toda zdaj res minevajo ključni dnevi. Ruska agresija na Ukrajino je povzročila morijo neslutenih razsežnosti, uničenje neodvisne in demokratične države ter humanitarno katastrofo, ki jo za zdaj beležimo po številu mrtvih in beguncev, travme in tragedije vseh vrst pa so iz dneva v dan vse večje po skoraj vsej Evropski uniji. Tokrat nimamo s čim ali kom manipulirati, pred nami so ključni dnevi za svobodo, mir, demokracijo, človečnost, solidarnost, zmago dobrega nad zlim.

Štiriindvajsetega februarja je vojni zločinec Vladimir Putin ukazal sejanje smrti med milijoni ljudi in s tem destabilizacijo Evrope. Ruski samodržec, opit od oblasti in moči, do kolen brede po krvi Ukrajincev. Kdaj bomo lahko napovedali resnično ključne dneve za konec te vojne, ne ve nihče. Vemo pa, da v Sloveniji odštevamo do ključnega dne – 24. aprila. Takrat se bomo sami odločali, ali imamo dovolj predolgega obdobja mraka, obdobja katastrofalnega zlorabljanja države in državljanov v režiji politikantske oblasti, ki povzroča grozne posledice v vseh porah družbe ter nam kvari vsakdan in prihodnost. Še mesec in pol je do ključnega dne, po katerem v Sloveniji nič več ne bo tako, kot je bilo.