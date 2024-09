Moramo se pogovoriti o vremenu

Stereotip, da se največ pogovarjajo o vremenu, se vztrajno drži Britancev. To pripisujejo dvema glavnima vzrokoma; prvi je vreme na Otoku, ki je spremenljivo z dokaj milimi vremenskimi pojavi, večinoma pa dežjem in meglo, in drugi, angleška omika, ki veleva vljudnostne pogovore, pri tem pa je vreme vedno pri roki.

Že pesnik in dramatik Oscar Wilde se je pridušal, da je pogovor o vremenu zatočišče nedomiselnih, avtor potopisnih knjig Bill Bryson je ugotavljal, da je življenje pod britanskim hladnim, mokrim in sivim nebom, kot bi prebival v tupperwaru. Tudi dokaj nova raziskava, ki jo je objavil časnik Independent, je potrdila, da porabi povprečen Britanec štiri mesece in pol svojega življenja za pogovore o vremenu. Pogovor o vremenu je na sporedu v povprečju trikrat na dan in traja slabe tri minute.

Že iz naših vsakdanjih pogovorov lahko ugotovimo, da smo se te navade nalezli tudi drugod, pa ne zaradi pregovorne vljudnosti. Vreme nenehno analiziramo, spremljamo vsa mogoča opozorila in alarme ter se spominjamo časa, preden so nas udarile posledice podnebnih sprememb in je bilo več reda na nebu in tudi v naših življenjih.

Na začetku septembra – potem ko je že dva meseca vladala nespremenjena temperatura okoli 30 stopinj Celzija – sem se spomnila enega svojih prvih šolskih dni, ko je bila zjutraj blaga slana, nad polji pa so se vlekle hladne meglice. Prvi šolski dan je veljal za začetek jeseni, na prvega novembra dan sem skoraj vsako leto uničila kakšne rokavice, ker sem prezeble roke stegovala nad goreče sveče. Potem smo samo še čakali na bel božič.

Letos sem le dan zatem, ko smo se norčevali iz Madurove odločitve, da se božični prazniki v Venezueli začnejo že 1. oktobra, v Ljubljani zaslišala nekoga prepevati: Zapadel je prvi sneg … Bil je večer, po dežju, še vedno blizu 30 stopinj Celzija, skratka čisto napačne okoliščine za prvo božično pesem v sezoni.

Samo vprašanje časa je, kdaj bo beli božič le nostalgičen spomin in bomo za opisovanje vremena uporabljali besedo tupperware.