Domišljijski svetovi

Ameriška pevka in kantavtorica Dolly Parton, ki nima svojih otrok, številne iz domačega Tennesseeja in od drugod zalaga s knjigami ter jim tako pomaga premagovati tegobe.

Domišljijski svet, ki ga pričara knjiga, lahko spremeni življenje. Oseminsedemdesetletna glasbena legenda pripoveduje tudi lastno življenjsko zgodbo. Bila je četrta hči od dvanajstih otrok, njihov oče pa ni znal brati.

V času prevladujočih družbenih medijev je poslanica njene Domišljijske knjižnice (Imagination Library), da je vse mogoče. Trem milijonom malčkov iz ZDA, Kanade, Združenega kraljestva, Irske in Avstralije vsak mesec pošlje slikanice in druge knjige, da se lahko zatečejo v druge, bogatejše svetove ter s tem polepšajo svojega. Doslej je razposlala že 240 milijonov knjig.

Dolly Parton je pred leti napisala slikanico z istim naslovom kot znana pesem Plašč številnih barv. Obe govorita o oblačilu, ki ji ga je mama sešila iz podarjenih starih preprog, saj drugega blaga niso imeli. Mama je med šivanjem pripovedovala zgodbe in za malo Dolly je bilo to oblačilo najlepše na svetu – dokler ni v njem šla v šolo in so se otroci norčevali iz nje. Zdaj je vesela, da knjiga veliko pomeni tudi drugim otrokom.

Tudi danes obstajajo Vidki brez srajčice, kot pravi slovenska različica zgodbe o velikem pomanjkanju izpod peresa Frana Levstika. Po drugi strani je veliko otrok obkroženih s preveč materialnimi stvarmi ter elektronskimi in družbenimi mediji, ki prinašajo tesnobo. Številni otroški zdravniki trdijo, da mlajši od dveh let ne bi smeli biti izpostavljeni zaslonom, do desetega leta pa zelo omejeno.

Tudi tam, kjer je vsega dovolj, je pogosto premalo časa za zgodbe, za plezanje po drevesih in ­popoldansko tekanje z drugimi otroki. Za potapljanje v domišljijski svet, ki obkroža vsakega otroka.