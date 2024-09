Zdravilo proti depresiji

Poletje se je z včerajšnjim dnem poslovilo in za večino predvidevam, da je glede na dolgo obdobje ekstremne vročine, ki je postala en sam vročinski val, kaj val, cunami, tega vesela. Mene slovo od poletja vedno znova spravi v blažjo depresijo ne le zaradi krajšanja svetlega dela dneva, ampak tudi zato, ker imam termometer idealne obratovalne temperature nastavljen precej višje kot običajni ljudje. Čas za dolge rokave nastopi, ko temperatura pade pod 21 stopinj. A tokratni prehod v jesen mi je olajšal kdo drug kot Loto.

To bi se lahko bralo tudi, kot da je Loto odkril zdravilo proti jesenski depresiji, a resnica je drugačna. S svojimi novimi norimi muhami je poskrbel, da sem/sva (z Boštjanom) padla v poletno depresijo. Gospod pes se je že na prehodu pomladi v poletje odločil, da mu je zunaj prevroče (glede pošasti na skirojih, vreščečih vrtčevskih otrok in mutirajočih srednješolcev je imel pomisleke že prej), zato je začel zavračati sprehode. Prostovoljno je šel ven le zjutraj, vse naslednje pobude pa je aktivno zavračal s pogledom izpod čela iz svojega bunkerja. Železobetonska ni samo njegova volja, ampak tudi mehur in črevesje.

Da bi ga spravila ven, sva uporabila vse mogoče trike. Še najdlje je padal na tistega, ko sem zagnala avto, kakor da nekam odhajam, in ker je avto njegova maternica, kot pravi B., je Loto stekel ven. A niti ta trik na koncu ni več deloval. Ko je po peti popoldne njegov teflonski mehur vendarle začel popuščati, predvsem pa je zaznal, da se pripravlja pravi sprehod, za kar je znak preoblačenje v tekaško opremo, ga nič več ni moglo zadržati v hiši.

Toda tudi v teh primerih je ob prihodu v naravo sledil antiklimaks. Iz maternice se je izvil le, če je bila zunaj voda. Savlje ga zato niso več zanimale, gozdnata Rašica in Jeterbenk tudi ne. Celo poletje sem bila tako obsojena na ravninske teke ob Savi ter namakanje v Gameljščici prej in potem. Zato sem bila v soboto, ko je Loto prvič po treh mesecih brez trikov skočil iz avta in se pognal v jeterbenški klanec, res vesela, da prihaja jesen. Za idealno obratovalno temperaturo pa bo poskrbela bunda.