Čas je za kakebo

Najprej nam je drobna Japonka Marie Kondo pospravila dom, potem smo posvojili ikigaj, japonsko umetnost srečnega življenja. Za njim je prišla mala šola ičigo-ičie o tem, kako zaživeti in doživeti trenutek. Japonska filozofija zdravega življenja hara hači bu nas je naučila, da moramo jesti do 80 odstotkov sitosti, kar je dovolj za potešitev lakote. Vabi sabi je japonski način prepoznavanja lepote preprostosti, da je manj več. Šikata uči o umetnosti sprejemanja, ker so nekatere stvari zunaj našega nadzora, japonska filozofija kaizen pa o tem, da vsak dan lahko napredujemo.

Zdaj je čas, da spoznamo še kakebo, japonsko umetnost varčevanja. Takole gre: Nadzirajte svojo porabo, prihranite denar, povrnite si duševni mir in zaživite srečno. Pred 120 leti ga je zasnovala Hani Motoko, ki jo pogosto imenujejo prva japonska novinarka, da bi pomagala ženskam voditi gospodinjstvo (v bistvu kakebo pomeni 'gospodinjska knjiga'). Koncept je preprost in daje ljudem nadzor nad porabo in pregled nad potrošniškimi navadami. Menda japonski otroci dobijo v dar posebej zanje prilagojeno knjižico.

Metodo kakebo lahko razumemo kot načrtovanje lastnega proračuna na podlagi predvidenega prihodka in porabe, pri tem pa moramo imeti tudi cilj varčevanja. Vsak dan je razdeljen na štiri kategorije stroškov: nujni, ne tako nujni, kultura in prosti čas ter nepredvidljivi stroški. Kakebo bi lahko prevedli tudi kot metodo pametnega zapravljanja, pa naj se sliši še tak oksimoron.

V deželi vzhajajočega sonca še nisem bila, a že vnaprej vem, da mi je všeč. Ker se vse njihove filozofije končajo s stavkom, da prinašajo duševni mir in srečno življenje. Pospraviš omaro, vpišeš izredni strošek popravila pralnega stroja in pomisliš, da je najboljši trenutek ta – trenutek tukaj in zdaj.