Skupina mladcev, ki si je nadela ime Slovenska obrambna straža (SOS), je vaška straža, izgubljena v mestu. Večinoma zamaskirani in v črno oblečeni tipi se radi stiskajo drug ob drugega in med sprehodi po mestu vpijejo gesla, ki naj bi prišleke pregnala iz podalpskega raja, so znova obudili razpravo o nezakonitosti vaških straž.

Vedno novih policijskih opozoril, da so tovrstni fenomeni, ko občani jemljejo zakon v svoje roke, lahko varnostno tveganje in policija takšno ravnanje obravnava kot kaznivo, fantje s tetovažami karantanskih panterjev in podobnih muckov ne slišijo ali ne razumejo. Pojasnila, kako za vraga je vaška straža našla pot do mesta, tudi še nismo slišali.

Kako razumeti reševalce časti naših žensk, smo vprašali prvega med vaškimi stražarji, poveljnika samooklicane Štajerske varde Andreja Šiška. »Oni ne morejo nikomur pomagati, niti sebi ne. Pobi potrebujejo pomoč, saj so sami to napisali na trakove, ki jih imajo okoli roke. SOS je vendar klic na pomoč. Varda takih ne potrebuje,« je bil jasen Šiško.

Delovanje skupine se Šišku zdi neumno, saj pravih nacijev ni tako lahko spraviti iz omare, so kar sramežljivi. Poznavalci z desnega roba politične mavrice trdijo, da tile fantje ne morejo biti njihovi, ker so obuti v bele športne copate, ki jih rad nosi Luka Mesec. Mucki v belih copatkih in z iztegnjeno desnico so torej levičarji, obrite glave v bulerjih s številko 88 na bicepsu pa so desničarji? Kdo bi vedel.

Se je pa v zagato skupini SOS in v zabavo vsem drugim na spletu znašla vsebina klepeta med člani SOS. Potem ko jim je moderator večkrat razložil, naj ne omenjajo nasilja, se je oglasil član z imenom Bajo: »Kje trenerate MMA momci« (MMA je okrajšava za mešane borilne veščine, op. a.) in sprožil plaz hvalisanja anonimnih borcev. Šele čez čas je Pero Bajota popravil s »fantje«. Morda se Šiško moti in tile pobi ne potrebujejo pomoči, se bodo že s skupnimi močmi nekako naučili slovenščine.