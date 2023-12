Sfinga v mojih sanjah

V hipu, ko so temperature padle pod ničlo, je vstopila v moje sanje. Velika sfinga iz Gize, s telesom leva in obrazom faraona, z obrazom, zazrtim proti sončnemu vzhodu, s piramidami v zlatorumenem pesku za njo, kot podoba večnosti.

Morda se mi pojavlja zato, ker spet, kot vsako leto ob tem času, zahrepenim po Egiptu. In ker ne morem tja, sanjarim in obujam spomine.

Sfinga je varuhinja piramid, manifestacija sončnega boga, Hor-Em Akhet-Horus Horizonta, je ob mojem zadnjem potovanju v Egipt razlagala vodnica Kompasa Dafina Gajšek, enciklopedija vseh dostopnih informacij o Egiptu. Velika sfinga nima orlovskih kril in ne postavlja ugank kot tista iz Sofoklejevega Ojdipa, je rekla. Ona sama je uganka, še vedno.

Nič čudnega, da se arheologi še vedno ne morejo zediniti o datumu njenega nastanka. Za zdaj velja, da je nastala 2500 let pred našim štetjem, toda znanstvenik Robert Bauval je objavil dokument, v katerem dokazuje, da tri piramide v Gizi z reko Nil upodabljajo 3D-hologram treh zvezd Orionovega pasu in njihov položaj na Mlečni poti. S Sfingo tvorijo zemljevid planetov, ki ustreza položaju zvezd v letu 10.500 pred našim štetjem. Voda na mlin za nas, romantike in mistike.

Zadnja raziskava, objavljena novembra v reviji Physical Review Fluids, je poskušala dokazati, da je oblike sfinge ustvarila erozija vetra. Formacije skal, ki jih je izdolbel veter, naj bi oblikovalo še delo človeških rok in njen obraz pobarvalo s temnordečo barvo krvi.

Je bil veter ali skrivnostna civilizacija, niti ni važno. Sfinga je simbol vsega nerazložljivega, neubesedljivega, nezapisanega dela našega sveta. Zato pride v sanje z razlogom, kot mi je takrat rekla Dafina s skrivnostnim nasmeškom. Ni prišla takrat, ko sem si želela. Prišla je zdaj. Upam, da ima dober razlog. Če drugega ne, sem spet začela potovati. Vsaj v domišljiji.