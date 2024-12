Dolgost življenja našega je kratka, je svoj sonet začel Prešeren. Danes, po skoraj dveh stoletjih, odkar je bil napisan, se človek sprašuje, kako živeti dolgo in doživeti zdravo visoko starost. Znanstveniki romajo v japonske vasi in stoletnike sprašujejo o njihovih vsakdanjih navadah, iščejo eliksir življenja, recepte za dolgo življenje. Pomagamo si z medicino in raznoraznimi dodatki, zdravo prehrano, dietami, posti, rekreacijo, starodavnimi modrostmi in sodobnimi tehnologijami. A v ospredju raziskav dolgoživosti vedno bolj ostaja en sam odgovor. Skrivnost srečnega in dolgega življenja je v naših odnosih. Ljudje z močno podporo družine in skupnosti živijo dlje. Največjo srečo nam skratka prinašajo odnosi z drugimi ljudmi. Skrb za telo je pomembna, a družabni fitnes še veliko bolj.

Pred leti je profesor komunikologije iz Kansasa Jeffrey Hall opravil zanimivo raziskavo. Zanimalo ga je, koliko časa je treba, da se razvije prijateljstvo. Svoje poročilo je objavil v številkah: približno 50 ur, da preidemo od navadnega znanca do priložnostnega prijatelja, 90 ur do običajnega prijatelja in več kot 200 ur, da lahko nekoga imamo za tesnega ali celo najboljšega prijatelja. »Negovanje tesnih medčloveških odnosov je najpomembnejše delo, ki ga opravljamo v življenju, in večina ljudi na smrtni postelji bi se strinjala s tem,« je dodal Hall. Seveda je kakovost tega druženja pomembna.

Jutri je silvestrovo, konec leta in hkrati začetek novega. Morda se nam zdi pomembno, kaj vse bomo razpostavili na praznično mizo in komu bomo v prvih trenutkih po polnoči dali silvestrski poljub, a še pomembneje je, s kom bomo preživljali novih sto, dvesto, tisoče ur. S kom bomo delili svoje življenje, njegove vedno nove začetke, in tudi njegov edini konec, ko bo enkrat prišel.

Srečno!

Tanja Jaklič