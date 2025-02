Slišati tišino

Ob besedi tišina se prej kot zaresna odsotnost zvokov prikrade Tišina, ki pogosto predre pogrebno tihoto, ali priplava v misli besedna zveza »prisluhnimo tišini«, ki je tudi ime druge najstarejše neprekinjeno predvajane oddaje na nacionalni televiziji. Za slišeče je tišina danes prej obremenjujoča kot dobrodošla, vsekakor pa čedalje redkejša. A vse zvočne krajine le niso škodljive, naravne pogosto prijajo in so celo koristne za človeške možgane.

Kot navaja članek v britanskem Guardianu, se je povprečna raven hrupa v urbanih okoljih v zadnjih treh desetletjih dvignila za pol do enega decibela na leto. Kronični čezmerni hrup poleg bolečine v bobniču neposredno povezujejo s kardiovaskularnimi boleznimi, anksioznostjo in depresijo, izgubo sluha in pri šolarjih z oslabljenim kognitivnim razvojem. Po poročilu iz leta 2020 je bil eden od petih Evropejcev izpostavljen zdravju škodljivi ravni onesnaženosti s hrupom.

Predlanska študija ameriške Univerze Johnsa Hopkinsa je pokazala, da možgani tišino obdelajo enako kot zvoke – kot »dogodek«, kar je po mnenju avtorjev dokaz, da jo resnično slišimo. Študija Univerze v Pavii v Italiji iz leta 2006, v kateri so proučevali, kako različne vrste glasbe vplivajo na kazalnike stresa, krvni tlak, srčni utrip in frekvenco dihanja, je pokazala, da je poslušanje dveh minut tišine, ki so ju naključno vstavili med skladbe, izzvalo najnižje odčitke. Njen sprostitveni učinek je bil celo večji od petminutnega mirnega počitka.

Desetletje prej so v eni od študij miši postavili v zvočno izolirano komoro in jih za dve uri na dan izpostavili različnim slišnim dražljajem, tudi popolni tišini. Vsi zvoki, od Mozartovega koncerta do joka mladičev, so spodbudili bujno rast možganskih celic, a so po tednu dni postale delujoči nevroni le pri miših, ki so bile deležne tudi tišine. Niso izključili, da je popolna tišina tako redka v svetu miši, da je spodbudila nevrogenezo kot pripravo na prihodnje kognitivne izzive in pozornost.

Verske in duhovne prakse tišino že stoletja prepoznavajo kot vez z božjim, je pa pravi blagoslov že kak trenutek tišine na dan.