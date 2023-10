Sporočilo Patti Smith

Čez dan smo prekladali knjige, ob večerih posedali ob Seni, čez noč pa bili prebivalci in hkrati čuvaji vse tiste zakladnice knjig. Med zlaganjem in premikanjem mi je pod roke večkrat prišla avtobiografija Patti Smith Just Kids (Pač mulca). Spomin je intenzivno oživel prav zdaj, ko je na obletnico odhoda iz mehurčka Patti tu imela koncert.

Knjiga se začne kot ljubezenska zgodba in konča kot elegija, so zapisali pri založbi Barnes & Noble. In Patti je polna ljubezni, je dejal kolega, ko smo se v četrtek peljali proti prizorišču ob nekdanjem mejnem prehodu Rožna Dolina. Takšen vtis je pustila tudi tokrat ter tudi tistim, ki smo jo v živo poslušali prvič.

Med nastopom je večkrat sprejemajoče razširila roke, njene skladbe so bile močne in brezhibno izvedene, besede prijazne, spodbudne in ganljive. Posvetila jih je staroselskim ljudstvom, delavcem, vojni, svobodi, ljubezni, skrbi za okolje: »Dobri morate biti do svoje Matere. Kajti če ne boste dobri do svoje Matere, vaša Mati ne bo dobra do vas.«

Občinstvo, zbrano z vseh vetrov, je njene besede sprejelo z odobravanjem, z aplavzom in vzkliki jim je pritrjevalo in glasno prepevalo People Have the Power (»Ne bojte se uporabiti svojega glasu!«); Patti pa je že pred koncertom govorila o simboliki koncertnega prizorišča, o brezmejnosti in sožitju.

Res ju je bilo na neki način čutiti, pa vendar je ob tem ostal grenak priokus. Govorila je o združenih Gorici in Novi Gorici, a se občinstvu, oboževalka Kosovela, zahvalila »le« z grazie mille in buonanotte. Se je ob omembah (naše) svobode zavedala obupanih migrantov na okoliških ulicah? Je v vznesenem občinstvu sprožila premik k družbenemu angažmaju? Ljubezen je lepa, a naj bo aktivna, pa čeprav kdaj sanjava, nedolžna, romantična, naivna – kot takrat, ko še upaš, ker si pač mulec.