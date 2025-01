Super dan, je zgodaj v novo leto razposajeno kričala Freja v telefon. Ne vem, kaj jo je tako veselilo, sem pa prepričan, da je bila to ena res drobna malenkost. V življenju je zmeraj tako: samo en ništrc, morda samo en najmanjši atom ali bozon je tisti, ki sproži tok sreče ali nesreče.

Na našem trgu si je zalit obritoglavec minuto pred odštevanjem domišljal, da je zmagal na dirki formule ena, odprl je penino in škropil ljudi okoli sebe. Ne vem, kateri nevtron me je zadržal, da mu nisem pljusknil kuhančka v obraz. Potem bi me on točno opolnoči s steklenico po glavi, kri bi tekla, eden bi obležal, in kdo ve, kako bi se končalo, še preden bi se začelo.

Malo pozneje sem prebral pripoved Franca Gombača, kako sta s sošolcem Vojkom v leskovem grmu na Krasu našla italijansko paradajzarico, potegnila sta varovalo in bombo vrgla, pa ni počila. Potem sta jo metala z enega konca jase na drugega, tolkla po njej in jo mikastila, bomba se je zdela pokvarjena. Šla je z njima v razred, kjer je Vojko še naprej s šestilom drezal po njej. Dokler nista zaslišala grozečega šumenja. Še sreča, da je bila pomlad in so imeli okna odprta. Zadnji hip jo je vrgel skozi okno. Tako je počilo, da je nekaj prsti priletelo v razred. Majhne sekunde so odločale o življenju in smrti razreda.

Malo je manjkalo tudi po zdrsu mojega čevlja na triglavski prepadni skali, da sem se še zadnji trenutek ujel za jeklenico. Malo je manjkalo drugič, da orkanski veter ni odpihnil našega letala v Sredozemsko morje, in ne vem, koliko je manjkalo, da bi me ugriznila strupenjača v Indijskem oceanu ...

V življenju se vse vrti okoli tega drobnega bozona. Poglejte, koliko nesreče je odvisne od le nekaj ljudi, ki se jim bozoni zmešajo do te mere, da morajo pobijati druge. Tudi sreča je odvisna od istega majhnega koraka v drugo smer, od kemične formule v žilah ali glavi. Zadošča zavetje dlani, objem, toplina ali pa samo enostavni čarobni Frejini besedi, ki ju denar ne plača, in v resnici niti ne veš, kaj ju je spočelo, da privreta in naredita ... super dan!