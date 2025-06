Tehtnica na morju

»V tem tednu vas bo mikalo lepo življenje – lahko se boste odpravili na razkošen vikend v dvoje, kosilo v restavracijo, si privoščili masažo … V torek boste naredili korak naprej in začeli nove projekte, sklepali pogodbe in nakupovali. Ne bo vam treba več čakati in se ukvarjati z napakami.«

To je horoskopska napoved dogajanja zame in vse druge tehtnice, ki naj bi veljala od včeraj do prihodnjega petka. Čeprav ali pa ravno zato, ker sem skeptičen do zapisanega v horoskopih, mi je tedensko branje tovrstnih prerokb v veliko zabavo in neizčrpen vir navdiha za zabavljanje nad lastno kilavo usodo, ki se nikakor noče uskladiti z napovedmi poklicnih opazovalcev prihodnosti.

Če se malo bolj poglobim v svoj horoskop, me za trenutek obide dvom o strokovnosti gledalcev v prihodnost. Piscem pa ne manjka vedenja, kaj lastniki kilavih usod radi slišimo. »V tem tednu vas bo mikalo lepo življenje«, ker v prejšnjem tednu me je mikalo grdo življenje in čez dva tedna, ko se bom naužil lepega življenja, si bom spet želel malo grdega življenja? Ali kako?

»Lahko se boste odpravili na razkošen vikend v dvoje, kosilo v restavracijo, si privoščili masažo.« To le delno drži, saj bova jutri zgodaj zjutraj z ženo odrinila na dopust za cele tri tedne in ne zgolj za vikend.

Razkošje je, podobno kot okusi, stvar razprave, si bova pa skoraj gotovo privoščila tudi kako kosilo v dvoje v restavraciji, človek pač mora nekaj pojesti, ne more živeti zgolj od sonca in zraka. Masaža? Če bom dovolj zaležan od lenarjenja, si jo bom mogoče celo izpogajal, torej ni izključena.

V torek bo moj edini korak naprej korak s pomola v morje. Novih projektov in pogodb gotovo ne bom začel ali sklepal. Drži pa, da mi ne bo treba več čakati na odhod na morje in edina napaka, s katero se bom morda moral ukvarjati, bo, da bom odplaval predaleč od pomola in se bom leže v slogu mrtvaka, ki ga res mojstrsko obvladam, prepustil toku in plimi, da me naplavita nazaj še pred prehudim soncem.