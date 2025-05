Tolažba za nove čase

Pride trenutek, ko vse pogosteje slišiš pogovore o penziji. Čeprav še nisi tam, jim nehote prisluhneš. Nekateri odštevajo mesece in si manejo roke, češ, kaj vse bodo počeli z oblico prostega časa. Drugi s strahom pogledujejo proti koncu službene poti, zanje je delo hobi, brez katerega ne znajo živeti. Tako kot na druge življenjske prelomnice se je treba pripraviti tudi na upokojitev, najti nova veselja in obuditi stara prijateljstva, pravijo poznavalci. Večina upokojencev potem tako ali tako ponavlja isto trditev: Nimam časa.

Ker se življenjska doba daljša in medicina iz dneva v dan napreduje, obstaja celo majhno upanje, da bodo tudi nove generacije, ki bodo delale vse dlje, imele kaj od tretjega življenjskega obdobja. Kdo ve, morda lahko računajo celo na četrto. Na to pot že stopajo na Danskem, kjer so ta teden sprejeli zakon, po katerem se bo do leta 2040 starost ob upokojitvi z današnjih 67 let zvišala na 70 let. To bo najvišja upokojitvena starost v Evropi.

Danci so že zdaj na pet let spreminjali upokojitveno starost in se trenutno upokojujejo pri 67 letih. Premierka Mette Frederiksen je lani napovedala, da je pripravljena znova proučiti sistem upokojevanja, ko bo upokojitvena starost določena pri 70 letih. Kdo ve, kje bo premierka leta 2040 in kako učinkoviti bodo 70-letni zaposleni. V uredništvu Nedela smo že pred časom napovedali prihodnost: če bomo imeli težave s spominom, bomo gotovo kdaj pomotoma objavili kak star članek. Potolažila nas je misel, da bodo gotovo tudi naši bralci pozabili, da so ga nekoč že prebrali.

Če časopisov čez čas ne bo več, bo gotovo uspevala umetna inteligenca, ki vsak dan bolj spretno komunicira z nami. Nekateri so v njej že našli poslušalca, ki zna celo svetovati. Bo vsaj nekdo sočustvoval s tistimi, ki bodo delali do bridkega konca.