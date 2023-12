Toplina v nas

S prostim očesom na nebu vidimo okrog štiri tisoč zvezd, v naši galaksiji pa jih je okrog dvesto milijard. V vesolju, ki ga lahko vidimo, je tisoč milijard galaksij, pove astrofizik Andrej Prša. Je svetloba v našem najglobljem bistvu? Ali zato pred božičnimi in novoletnimi prazniki tako hrepenimo po luči in toploti? Okrašene jelke so podobne pravljičnemu nebu, dom je topel, iz kuhinje diši praznična pojedina. Naša odločitev je, tako kot vsak dan, ali si bomo ustvarili pekel ali nebesa.

Toplina mora biti tudi v nas. Spomnimo se razburjenja in pričakovanja, ko so nas starši na praznično noč poslali spat, pa smo otroci vedeli, da nas bodo pod jelko čakala darila. Nekaterih ne bomo pozabili do konca svojih dni, a ne zato, ker so bile igrače tako lepe ali bogate, dovolj je bilo, da so bile dovolj dobre in podarjene iz srca. Kot odrasli vemo, da moramo biti dovolj dobri povsod v vsakdanjem življenju; kot partnerji, starši, zaposleni, prijatelji, a tudi, da moramo vse delati s srcem. Potrebujemo luč in toploto v sebi. Tema skriva sence, ki nas uničujejo, sonce, zvezde jih pomagajo prepoditi.

Filozofija luči je z nami od začetka, prav tako njen pekel. Pogani so v strahu, da sonce ne bo več vzšlo, žrtvovali življenja, verstva raje ponujajo luč sprevidenja. Na šoli misli, ki se imenuje razsvetljenje, je utemeljena vsa civilizacija svobode. Pomembno je tudi vse, kar nam otopli srce in v čudenju odpre oči, čeprav so samo darila pod jelko in omamne vonjave iz kuhinje. In seveda tisti, ki jih imamo radi, okrog nas.

Zimski sončev obrat je že mimo, dnevi se daljšajo. Lekcije dolgih večerov in toplega srca pa bomo hranili vse leto. Spomnili se jih bomo vsakič, ko nam bo v veselem pričakovanju zastal dih.