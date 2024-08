Tri stvari, ki jih nima UI

V nedeljo se bodo v Parizu končale olimpijske igre. Videli smo prizore zmagoslavij in porazov in za mnoge tekmovalce po nedelji nič več ne bo tako, kot je bilo. Nekateri so uresničili življenjske sanje in si okrog vratu nadeli olimpijsko medaljo, drugi odhajajo domov sklonjenih glav, ker sreča tokrat ni bila na njihovi strani. Prav vsi pa si lahko čestitajo, ker so se kosali z najboljšimi. Mnoge bodo na to do konca življenja spominjali tudi tatuji olimpijskih krogov, ki jih je bilo opaziti na izklesanih telesih.

In ko rečem, da nič več ne bo tako, kot je bilo, mislim tudi na prihodnje generacije nadarjenih športnikov. V olimpijsko obarvani francoski prestolnici so namreč obiskovalci lahko preizkusili novost, sistem za odkrivanje talentov, v katerem ima glavno besedo umetna inteligenca. Ko posameznik opravi pet testov, se razkrije, kako pripravljeno je njegovo telo. Na podlagi teh informacij sistem analizira njegovo moč, eksplozivnost, vzdržljivost, reakcijski čas in agilnost. Zbrane rezultate primerjajo s podatki najboljših profesionalnih športnikov, tudi udeležencev olimpijskih iger. Na koncu pa umetna inteligenca potencialnemu asu svetuje, v katero športno panogo naj se usmeri.

Mednarodni olimpijski komite je sistem že preizkusil v Senegalu, kjer so po vaseh testirali okoli 1000 mladih in odkrili 48 potencialnih zmagovalcev, je poročal BBC. Razvijalci programa načrtujejo tudi prenosni sistem, s katerim bi lahko celo v najbolj odmaknjenih krajih odkrili obetavne športnike. To, kar se zdi v tem trenutku zabavno, bo morda že v kratkem tudi zelo uporabno. Sistem je namreč mogoče zagnati na vseh napravah, da le imajo kamero in zmerno zmogljiv računalnik. A športniki vedo, da do izjemnih rezultatov vodi le trnova pot. Naša zlata judoistka Andreja Leški je jasno povedala: »Za tak uspeh so pomembne tri stvari. Prva je neizmerna želja, druga je predanost, tretja pa zaupanje vase.« Ničesar od tega športniku ne more podariti umetna inteligenca.