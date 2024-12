Tri vulgarne pičice

Če ne bi bila vulgarna, bi lahko postala top beseda tedna. Ali pa, denimo, pristala vsaj v rubriki naj nizka beseda tedna, saj tudi v slovarju nosi oznako nizko. Uganili ste. Gre za izraz, ki ga je zborno treba uporabljati s tremi pikicami, za lažjo predstavo, kako zveni, pa naj omenimo, da je to izraz, ki ga je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič pred dnevi izgovorila do zadnje pičice oziroma brez pik, in sicer v kontekstu Ne bom se jaz dala zaj... nobenemu. In z njim pri prenekaterem povzročila vsaj dvignjeno obrv, če že ne zgražanja.

Pesniki med nami smo takoj pohiteli z iskanjem rim na -ebavati. Po nekem viru jih je kar 10.007 - a v jeziku naše južne sosede. Drugi so se zadovoljili z iskanjem izraza na spletu. In pokazalo se je, da ga poleg predsednice DZ dobro poznajo tudi drugi znani Slovenci.

Pevec Jan Plestaenjak je izraz zaj..., denimo, uporabil na Facebooku v naslednjem kontekstu: »A lahko država enkrat neha zaj... ljudi na vsakem koraku?!«

Brez zaj... očitno tudi v ekonomiji ne gre. Ekonomist Rado Pezdir se je v Reporterjevi kolumni zatekel k »sočnici«, rekoč: »Priporočam, da se nehate zaj... /.../«

Dr. Matej Lahovnik, prav tako ekonomist, pa je tvitnil: »A se lahko nehamo zajebavati?!«

Lani je ušlo kirurgu Tomislavu Klokočovniku: »To je birokratsko zajebavanje.«

Sama sem besedo zaj... v njeni najboljši različici doživela v času študija. Moja stanodajalka je v največjem zanosu, ko se je njena pripoved o hudobni tašči, doma iz Jevnice, približala vrhuncu, rekla: »Ta babnica iz Jebnice ...« Kakšna pridvignjena obrv! Kakšno zgražanje neki! To je bil besedni »izumizem« moje energične gospodinje par exellence.

Pa še z meni najljubšega področja slovnice je bil: besedotvorja. Izraz zaj... to žal ni. Je čisto navaden vulgarizem. Pa naj pride iz moških ali ženskih ust.