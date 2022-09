Ali so starejši zainteresirani za izobraževanje?

Danes se začenjajo letošnji, že 18. dnevi svetovanja za znanje, ki bodo v organizaciji Središč za informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO), Središča za samostojno učenje (SSU) in Andragoškega centra Slovenije (ACS) potekali do petka. Komu vse so namenjeni?

Dnevi svetovanja za znanje so namenjeni odraslim vseh starosti, tudi upokojencem. Z dogodki želimo odrasle po vsej Sloveniji informirati o različnih možnostih učenja in izobraževanja. Ne samo o izobraževanju za pridobitev višje stopnje od že dosežene ali za potrebe na delovnem mestu, temveč tudi za osebni razvoj. Prav te vsebine, kot so zdravje, vrtičkanje, učenje tujih jezikov za hobi, računalništvo za vsakdan in podobno, so tiste, ki zanimajo upokojence. V središčih ISIO opažamo, da so obiskovalci najbolj zainteresirani za vključevanje v različne oblike neformalnega učenja in izobraževanja za osebni razvoj.

»Starejši se zanimajo za različne oblike izobraževanja in učenja. Vendar kot oviro zaznavamo odsotnost brezplačnih možnosti izobraževanja zanje,« pravi mag. Andreja Dobrovoljc. FOTO: osebni arhiv

V treh dneh bo vseh 35 središč ISIO in SSU skupaj s partnerskimi organizacijami izpeljalo številne brezplačne dogodke na različnih javnih mestih. Kje vse bodo informacije o njih na voljo?

Središča ISIO in SSU pripravljajo različne dogodke: delavnice, predstavitve, predavanja, večina pa jih bo organizirala tudi t. i. stojnice znanja, na različnih javnih mestih – pred nakupovalnimi centri, v središčih mest ali drugje na krajih, kjer se prebivalci pogosteje zadržujejo. Informacije o dogodkih so dostopne na spletni strani: https://svetovanje.acs.si – Iskalnik dogodkov.

Kaj bo še posebno zanimivo za starejše, upokojence?

Starejši se lahko vključujejo tudi v take oblike neformalnega izobraževanja, kot so študijski krožki in središča za samostojno učenje. Za raznolike vsebine jim je na voljo tudi mreža univerz za tretje življenjsko obdobje, odrasli se lahko v različnih krajih po Sloveniji vključijo v različne programe in tečaje. Informacije o vseh teh vsebinah bodo na voljo na omenjenih dogodkih. Svetovalci bodo predstavljali tudi možnosti samostojnega učenja v središčih za samostojno učenje, kjer se lahko različnih vsebin učijo vsi odrasli, tudi starejši; v središčih za samostojno učenje samostojno lahko pridobivajo, utrjujejo in nadgrajujejo svoje znanje, pri izbiri učnega gradiva in načina učenja pa jim pomagajo strokovno usposobljeni svetovalci. Kar nekaj dogodkov bo namenjenih vsebinam s področja digitalnih spretnosti, npr. delavnice E-storitve v današnjem času, Varna uporaba e-storitev z mobilno identiteto smsPASS, Pametno s pametnim telefonom, Uporaba pametnega telefona. Raziskave namreč kažejo, da spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih oz. digitalne spretnosti pomembno upadajo s starostjo. Te pa postajajo vse bolj pomembne v vsakdanjem življenju, za iskanje informacij na spletu, e-naročanje k zdravniku in za urejanje drugih e-storitev.

Ali se odrasli, še posebno starejši od 65 let, zanimajo za izobraževanje, ki postaja vseživljenjsko?

Če je pred časom veljalo, da je vključenost starejših v vseživljenjsko učenje nizka, v zadnjih letih ni več tako. Starejši se vključujejo v različne oblike neformalnega izobraževanja, vendar je še vedno veliko neaktivnih, zato naj bodo tisti, ki so že aktivni, spodbuda tudi za druge, ki o tem morebiti še ne razmišljajo. Tudi v svetovalni dejavnosti se starejši zanimajo za različne oblike izobraževanja in učenja. Vendar kot oviro zaznavamo odsotnost brezplačnih možnosti izobraževanja. Gotovo bi se starejši še bolj izobraževali, če bi imeli na voljo vključitev v brezplačne programe, kar je pokazalo tudi veliko zanimanje za digitalne bone. To bi bilo še posebej pomembno za ranljive starejše in starejše iz deprivilegiranih okolij, ki vključitve v izobraževanje finančno ne zmorejo, pa naj bodo še tako koristne.

Potekalo bo več kot 180 dogodkov, na katere med njimi bi še posebej opozorili?

Posebej bi izpostavili dogodke za digitalne spretnosti in odkrivanje skritega znanja. Vrednotenje že pridobljenega znanja omogoča odraslim, tudi starejšim, vpogled v to, kaj že znajo in kaj še lahko nadgradijo. V okviru letošnjih dnevov bomo pozornost namenili vrednotenju že pridobljenega znanja in spretnosti. Dan za skrito znanje, tako smo poimenovali skupek dogodkov, ki jih bodo vse organizacije izpeljale v enem od treh dni. Odkrivanje skritega znanja, ki ga odrasli imamo, a ga nimamo ozaveščenega, je aktualno tudi za starejše. Na različnih dogodkih bo potekalo vrednotenje različnih temeljnih kompetenc, tudi digitalne, in starejši se lahko udeležijo tudi teh vsebin. Takšnih dogodkov bo veliko, v različnih krajih po Sloveniji, in vse odrasle vabimo, da se jih udeležijo.