Če hočemo spremeniti odnos do starejših, jim je najprej treba dati glas

V nadaljevanju preberite:

Med številnimi strokovnimi dejavnostmi Vesna Švab pozornost usmerja v izobraževanje o stigmi, diskriminaciji, okrevanju in človekovih pravicah invalidov, vodenje interdisciplinarnega izobraževalnega procesa za centre za duševno zdravje in pripravo evalvacije nacionalnega načrta za duševno zdravje.

V Zdravstvenem domu Logatec je patronažna psihiatrinja in ambulantna psihiatrinja. Kot vodja projekta se zavzema za vključevanja uporabnikov psihiatrije v odločanje ter pripravlja programe usposabljanja za strokovnjake na področju duševnega zdravja. Je tudi redna profesorica na ljubljanski medicinski fakulteti. V Zdravstvenem domu Novo mesto je bila vodja projekta skupnostne psihiatrije, v Psihiatrični bolnišnici Ormož pa zdravstvena direktorica. Nekaj let je bila v Univerzitetni psihiatrični bolnišnici Ljubljana predstojnica oddelka za klinično psihiatrijo.

Rojena je leta 1959 v Ljubljani. Kot profesorica psihiatrije, doktorica psihosocialne rehabilitacije, ima 40 let izkušenj z zdravljenjem psihiatričnih motenj. Njene publikacije zajemajo področja stigme in diskriminacije, reforme skrbi za duševno zdravje, skupnostnega zdravljenja, oskrbe in človekovih pravic ter obsegajo več kot 300 člankov. Aktivno je sodelovala pri pripravi, potrjevanju in izvajanju Nacionalnega načrta za duševno zdravje v Sloveniji (2018–2028). Poleg tega je vodila delo na interdisciplinarnih izobraževalnih kurikulumih za Centre za duševno zdravje v Sloveniji z vključevanjem in sodelovanjem uporabnikov storitev. Leta 1992 je sodelovala pri ustanovitvi društva za duševno zdravje Šent, ki je postal največja nevladna organizacija v Sloveniji za storitve okrevanja oseb z duševnimi motnjami.