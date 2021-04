Če ne veš, od kod prihajaš, ne veš, kam greš

V nadaljevanju preberite:



Mladen Bogić, ki je s sodelavci zasnoval Železniški muzej in bil njegov dolgoletni ravnatelj, vedno znova preseneča s svojo široko izobrazbo in razgledanostjo. Je iskriv in zabaven sogovornik, ki prizna, da je imel glede službe veliko srečo, saj bi, ko se je zaposlil na železnici, počel karkoli, samo da bi bil del te skupnosti. Ker so nekoga potrebovali, je začel urejati in potem voditi Železniški muzej, ki so ga ustanovili leta 1981. Zanj to ni bila nikoli služba, ampak hobi.