Digitalni boni dostopni samo za 5000 starejših

V nadaljevanju preberite:

Do petka so mladi, ki digitalni bon lahko unovčijo v več trgovinah, to opravili na 71.369 mestih in porabili deset milijonov evrov. Kar nekaj slabe volje pa je digitalni bon povzročil med starejšimi od 55 let, saj se je izkazalo, da ga bo od 741.431 prebivalcev, ki spadajo v to starostno kategorijo, lahko koristilo le 5000. Pa še ti morajo biti brez osnovnega digitalnega znanja.