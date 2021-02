Epidemija prinesla v DSO tudi vrsto dobrih praks

Z epidemijo covida-19 se niso pokazale samo pomanjkljivosti sistema oskrbe starejših, ampak so se socialni delavci v DSO še bolj posvetili stanovalcem in njihovim svojcem. Uvedli so vrsto dobrih praks, s katerimi jim lajšajo življenje. Ob tem opozarjajo, da epidemija ni – tako kot poudarja politika – le zdravstveni, ampak tudi socialni problem.