Festival, ki ne vabi le starejših, tudi mlajše

V Cankarjevem domu se danes začenja tridnevni Festival za tretje življenjsko obdobje, že 23. po vrsti, tokrat pod geslom Vsi smo ena generacija!. Prireditev se ponaša z nazivom največjega festivala za starejše v Evropi. Organizatorji, družba Proevent, Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU in ministrstvo za solidarno prihodnost, tudi letos pričakujejo več kot 15.000 obiskovalcev, vstop je brezplačen. Festival bo odprt od 9. do 18. ure, v sredo do 17. ure.

Društvo Duh časa tudi letos podarja obnovljene računalniške komplete.

Današnjega slavnostnega odprtja ob 10. uri v Linhartovi dvorani se bosta udeležila tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, častna pokroviteljica letošnjega festivala.

Več kot 130 kulturnih nastopov društev

Bogat program v teh treh dneh ni namenjen le starejšim, pač pa tudi aktivnemu prebivalstvu in najmlajšim, poudarjajo organizatorji. Tudi to leto skupaj z društvom Duh časa organizirajo dobrodelno akcijo podarjanja obnovljenih računalniških kompletov tistim, ki jih potrebujejo. V okviru Festivalske kavarne bodo potekali številni zanimivi pogovori z znanimi Slovenci.

Na festivalu bo svoj kotiček imelo tudi Delo, kjer lahko spoznate tiskane in digitalne edicije Dela, med njimi prilogo Generacija + za starejše in invalide.

Zvrstilo se bo okoli 130 kulturnih nastopov društev iz vse Slovenije in tujine. Nastopilo bo približno 2000 starejših, otrok in različnih kulturnih ustvarjalcev iz več kot 50 slovenskih krajev in tujine, iz Makedonije, Italije in Hrvaške. Na voljo bo 40 predavanj in delavnic o zdravju in aktivnem staranju, več kot 10 strokovnih razprav, 13 pogovorov v Festivalski kavarni, nostalgične razstave in delavnice ročnih spretnosti ter program na več kot 150 razstavnih prostorih in v kotičkih za zdravje, aktivno starost, kulturo in druženje.

Danes po slavnostnem odprtju, približno ob 11.15, bodo minister Maljevac, ministrica za kulturo Asta Vrečko in minister za delo Luka Mesec predstavili načrtovane dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi ter podali poslanico ob dnevu starejših.

Na ogled je razstava, ki bo obiskovalce popeljala v nostalgičen čas mladosti, med drugim si bodo lahko ogledali stare športne pripomočke. FOTO: Črt Piksi/Delo

Še posebno bogat program bo na jutrišnji mednarodni dan starejših. Festival bo obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki bo ob 11. uri podala izjavo. Ob 13. uri bo na prostoru ministrstva za solidarno prihodnost predstavitev investicij v socialnovarstvene ustanove. Na okroglih mizah strokovnega programa bodo z varuhom človekovih pravic spregovorili o tem, kako zagotoviti učinkovitejše varstvo pravic starejših, tudi s pomočjo »zaupnikov« starejših (torek, M3, od 9.30 do 11.30). Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega odbora festivala, pa bo vodila okroglo mizo o tem, kako iz aktivnega dela preiti v aktivno upokojitev (M1, od 12. do 14. ure). Skupaj s Prvim programom Radia Slovenija bodo obiskovalci v Festivalski kavarni v oddaji Intelekta med 10. in 11. uro spregovorili o starejših in mednarodnem dnevu starejših.

O načinih aktivnega staranja

V predavalnicah M bodo potekale delavnice in predavanja o premagovanju izgube sluha, možganskem fitnesu, aromaterapiji, telesni aktivnosti in samostojnosti po možganski kapi, o spodbujanju dobrega počutja v tretjem življenjskem obdobju s kreativnostjo in pogovori o umetnosti. Prav tako bodo govorili o popravi krivic upokojencem, invalidom in osebam s posebnimi potrebami, problematiki zdravstva v »krempljih« privatizacije, legalizaciji stavb in uporabnih dovoljenjih, pa tudi o pomenu sodelovanja v društvih in o načinih za aktivno staranje. Predstavljali bodo knjige o staranju, mogoče bo izvedeti več o projektu Crosscare 2.0, modelu za celostno oskrbo starejših.

V okviru strokovnega programa bodo na festivalu predstavljene teme dolgotrajne oskrbe, spoštljivega nagovarjanja starejših, bivalne problematike in sobivanja generacij, pomena družinskih oskrbovalcev, vključevanja in vključenosti vseh ljudi s poudarkom na starejših, medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, vidika demence v dolgotrajni oskrbi.

Na ogled je tudi razstava, ki bo obiskovalce popeljala v nostalgičen čas mladosti, lahko si bodo ogledali stare športne pripomočke, kot so smuči in uteži, ter razstavo starih kuharskih knjig, prav tako bo na voljo cela vrsta ustvarjalnih delavnic.