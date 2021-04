Izogibajmo se dolgotrajnemu in nepravilnemu sedenju

V nadaljevanju preberite:



V današnjem tempu življenja se večina ljudi, ne glede na to, ali hodijo v šolo, so še zaposleni ali že upokojeni, premalo giba. Veliko preveč sedimo, bodisi za računalnikom ali ob telefonu, ko gledamo televizijo … Ko sedimo, je za zdravje hrbtenice pomembno, da izbiramo takšne položaje, da jo kar najmanj obremenjujemo. Dolgotrajno in nepravilno sedenje je namreč največkrat vzrok za bolečine v ledvenem delu hrbtenice, so opozarjali strokovnjaki na spletnem predavanju, ki ga je organizirala družba Bureau Veritas skupaj z nevrorehabilitacijskim centrom Itero.



Še posebno pri delu od doma, ki je v zadnjem letu postalo alternativa klasičnemu pisarniškemu delu, moramo biti pozorni na ergonomske zahteve, ki jih določa zakonodaja. Za zdravje hrbtenice je dobro položaj sedenja pogosto spreminjati.

Ko gledamo v telefon, vratno hrbtenico obremenimo za 25 kilogramov. V trgovino se raje odpravimo peš ali s kolesom, namesto z avtom.