Jezikovna zabava s pregovori

Kaj je narobe s pregovorom »Konec dober, domače zbega«? Vse. V resnici je sestavljen iz dveh pregovorov oziroma sta to dve kartici namizne igre Pregovorni spomin, ki so jo pripravili na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. To je po vrsti že njihova druga namizna igra s pregovori, s katero predstavljajo delček naše bogate kulturne in jezikovne dediščine.