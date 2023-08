Kako kakovostno preživljati starost

V nadaljevanju preberite:

Morda smo na stopnji začetka odkrivanja eliksirja mladosti. Stoletniki bodo kmalu postali, kar so danes sedemdesetletniki. Z gotovostjo lahko trdimo, da bodo rojeni leta 2000 ali pozneje brez problemov doživeli sto let. Starost postaja prava znanstvena pustolovščina. Tudi politika in širša javnost se morata s temi problemi ukvarjati. Staranje in zdrava dolgoživost ne ostajata samo v medicini in znanosti, ampak sta tudi širši družbeni in politični problem.