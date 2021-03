Kako ohraniti zdravje in najti stabilnost s čuječnostjo

V nadaljevanju preberite:



Kako poskrbeti zase in ohraniti svoj mir in zdravje v času tako razširjenega stresa, tudi zaradi razmer, povezanih z ukrepi in omejitvami za preprečevanje širjenja koronavirusa? Kako obvladovati stres, zmanjšati občutke strahu, panike in zaskrbljenosti? Kako se vrniti v stik s sabo, s svojo notranjo močjo?



Veliko lahko naredimo sami. »Najprej se moramo vprašati, kaj nam stres povzroča, in nato ugotoviti, ali lahko na to vplivamo ali ne. Vplivamo pa lahko na veliko stresorjev, tu nam veliko pomagajo tehnike čuječnosti in programi MBSR,« pravi Mateja Lenarčič, ki vodi inštitut za čuječnost in mediacijo Medius.