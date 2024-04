Kar devet oseb od desetih ne ve, da trpi za nevarno boleznijo

Slabšanje delovanja ledvic, počasi, skozi leta se imenuje kronična ledvična bolezen.

Ledvice so kraljice, saj so filtracijski sistem našega telesa in imajo pomembno nalogo – čistijo kri, odstranjujejo odvečno vodo iz telesa in odstranjujejo presnovke in vzdržujejo ravnovesje kemičnih snovi. V ledvicah se izločajo hormoni, ki pomagajo uravnavati krvni tlak in nastanek rdečih krvničk.

Delovanje ledvic vpliva na vse druge sisteme v našem telesu. Še posebej tesno so ledvice povezane s srcem. Poškodba enega organa lahko povzroči poškodbo drugega, to pa lahko privede do resnih zdravstvenih zapletov.1

Akutno in kronično ledvično obolenje

Če okvara ledvičnih tkiv nastane v nekaj urah ali dnevih – recimo po bolezni, poškodbi ali operaciji – gre za akutno obolenje, ki se lahko popravi v dveh do šestih tednih, pri tem pa je mogoče opraviti prehodno nadomestno zdravljenje z dializo, navaja Slovensko nefrološko društvo v publikaciji Za dobro ledvic2.

Kronična okvara pa nastaja leta zaradi okvar ledvičnega tkiva, ki nastane zaradi vnetja ali v sklopu bolezni, ki povzročajo okvaro malih žil. Kronična ledvična bolezen (KBL) je resna napredujoča bolezen, saj prinaša zmanjšanje ledvične funkcije. Na bolezen kažeta zmanjšana hitrost glomerulne filtracije ali/in vrednosti drugih označevalcev okvare ledvic, in sicer v obdobju najmanj treh mesecev.

Ledvice tako kot nekateri drugi organi po poškodbi ali bolezni ne okrevajo, zato je še posebej pomembno, da zanje skrbite po svojih najboljših močeh.1

»Za KLB sem izvedel slučajno, pred 20 leti«:

Bolezen brez simptomov

Bolezen v začetnem obdobju poteka brez simptomov in kliničnih znakov. Tudi pri napredovali kronični ledvični bolezni so simptomi neznačilni, zato morajo zdravniki bolezen pri bolnikih, ki imajo povečano tveganje (npr. sladkornih bolnikih in osebah s hipertenzijo, s srčno-žilnimi boleznimi in pri osebah, ki imajo ledvično bolezen v družini), iskati proaktivno.

Foto Astrazeneca

Med najpogostejšimi vzroki kronične ledvične bolezni so sladkorna bolezen, hipertenzija in bolezni srčno-žilnega sistema. Pri najbolj razviti obliki, ko gre za končno odpoved ledvic - okvara ledvic in upad ledvične funkcije napredujeta do stopnje, ko bolnik potrebuje dializo ali presaditev ledvice.

Kot kažejo znanstveni podatki, večina bolnikov s kronično ledvično boleznijo še pred razvojem končne odpovedi ledvic umre zaradi kardiovaskularnega vzroka. Ocenjuje se, da bo do leta 2040 kronična ledvična bolezen postala peti vodilni vzrok smrti na svetu.

Bolezen, pri kateri je ključna čim bolj zgodnja diagnoza

Delovanje ledvic vpliva na vse druge sisteme v našem telesu. FOTO: Depositphotos

Zelo pomembno pa je, da bolnik dobi pravočasno diagnozo. Prej ko izveste, da imate KLB, več je mogoče narediti za upočasnitev bolezni. Zdravnik vam lahko priporoči ukrepe, ki dokazano pomagajo upočasniti napredovanje bolezni in ohraniti delovanje ledvic.

Foto Astrazeneca

Dokazano je, da zgodnje ukrepanje pomaga ohraniti delovanje ledvic in s tem odloži ali celo prepreči dializo. Dializa je postopek, potreben za filtracijo krvi, kadar ledvice tega ne zmorejo več učinkovito opravljati. Običajno je potrebna pri 5. stopnji KLB, ko ledvice izgubijo 85 % ali več svoje sposobnosti delovanja.

Enostavno spremljanje delovanja ledvic

Ledvice po poškodbi ali bolezni ne okrevajo, zato je zgodnja diagnostika nujna. FOTO: Depositphotos

Približno polovica nediagnosticiranih

Delovanje ledvic, oziroma kronično ledvično bolezen spremljamo z oceno glomerulne filtracije – oGF.), Ta izračun zdravniku pove, kako dobro ledvice opravljajo svojo nalogo filtriranja. Na srečo je spremljanje oGF, ki opozori zdravnika na slabšanje delovanja ledvic, dokaj enostavno. Ta test je vključen med celovite rutinske preiskave krvi.

KLB je eden največjih zdravstvenih izzivov, s katerimi se soočamo, saj prizadene enega od deset ljudi po vsem svetu. Z njo se spopada skoraj 700 milijonov ljudi po svetu, med njimi je tudi precej takih s še neodkrito boleznijo. Kar devet oseb od desetih se ne zaveda, da trpi za to boleznijo.

Približno polovica tistih z resno zmanjšanim delovanjem ledvic ostane nediagnosticirana, tudi ko simptomi postanejo očitni.1

Kako upočasniti napredovanje bolezni in odložiti potrebo po dializi

Ključna je zgodnja diagnoza.

Ledvično delovanje spremljajte redno.

Bodite proaktivni pri pogovoru s svojim zdravnikom.

Če imate sladkorno bolezen, poskrbite za obvladovanje ravni glukoze v krvi. Spremljajte in nadzirajte krvni tlak, raven holesterola in se držite ledvicam prijazne diete. To pomeni, da omejite vnos soli na čajno žličko soli dnevno, zmanjšate vnos beljakovin in holesterola v prehrani.

Povejte svojemu zdravniku za vsa zdravila, ki jih jemljete, tudi tista, ki jih lahko dobite brez recepta, in vitamine. Nekatera od teh zdravil, kot so nesteroidna protibolečinska zdravila, lahko škodujejo ledvicam. Poleg tega je priporočljiva telesna dejavnost in ohranjanje zdrave telesne teže. Opustite kajenje, saj še poslabša ledvično okvaro. Redno obiskujte svojega zdravnika, ki vam bo morda predpisal zdravilo za znižanje tlaka v ledvicah.

»Od zdaj naprej se bom redno testirala«

Eno od treh terapevtskih področij družbe AstraZeneca je področje ledvičnih bolezni (poleg kardiovaskularnih in presnovnih bolezni). AstraZeneca spodbuja zgodnejši pregled in postavitev diagnoze KLB. AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji Verovškova 55, 1000 Ljubljana Telefon: 01/51 35 600

Datum priprave: April 2024

