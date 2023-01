Ljudje neprestano podirajo, kar so nedavno zgradili

V nadaljevanju preberite:

Pred kratkim je izšel roman Matjaža Lunačka Zgodba iz neke druge hiše. Njegove osrednje teme bi lahko označili za iskanja in razpravo o stiskah in smislu v obdobju moral­ne in socialne krize. Na predstavitvi na knjižnem sejmu je na vprašanja moderatorke odgovarjal tako, kot zna samo on, neposredno, prepričljivo in z blagohotnim humorjem. Tak je, v knjigah ali med ljudmi, tudi tokrat.