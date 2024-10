Najboljša preventiva pred nasiljem na spletu je pogovor

V nadaljevanju preberite:

Digitalni svet je lahko zelo dober in koristen, vendar pa je treba vedeti, kako ga pametno uporabljamo. Starejši naprav ne obvladajo tako dobro kot mladi, ki pa ne znajo prepoznati tveganj, ki jih te naprave prinašajo; starejši so bolj previdni in zadržani. Še posebno babice in dedki, ki jim otroci in mladostniki velikokrat lažje kaj zaupajo kot staršem, ki morajo delovati bolj vzgojno, lahko s svojim kritičnim mišljenjem, ki so ga razvili z leti, in pogovorom opozarjajo na različne pasti in nevarnosti, naučijo jih lahko previdnosti, medtem ko jih vnukinje in vnuki učijo uporabe digitalnih naprav in aplikacij. Za to pa si morajo vzeti čas.

Spletnega nasilja je čedalje več. Komentarji, ki žalijo, so na primer ena od oblik, ki pa je mladostniki ne prepoznajo kot nasilje, vendar pušča posledice. V šoli je premalo učenja digitalnih veščin, to je bolj ali manj prepuščeno posameznim učiteljem, nekateri to delajo bolje, drugi slabše. Posledica pa je katastrofalen žargon, mladi ne znajo več pisati in so polpismeni. Tu so še lažni profili in preoblikovanje fotografij; obstajajo namreč orodja, ki človeka slečejo, kar je oblika spolnega nasilja in povzroča hude travme.