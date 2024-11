Najlepša javna stranišča imajo v Novem mestu in Žalcu

Akcija Društva za KVČB, s katero ugotavljajo, kje so dostopna, to je odprta in neplačljiva ter najbolj urejena javna stranišča.

Galerija Občina Žalec se je med nemestnimi občinami uvrstila na prvo mesto. FOTO: Društvo KVČB