»Ni pametno, da nas starost preseneti«

Zvonka Ješelnik, ki je bila zadnjih deset let poklicne poti direktorica Doma starejših občanov Cerknica, se je ob upokojitvi z možem za stalno naselila v Novem Kotu, v odročni in obmejni vasici v občini Loški Potok. Na njeno pobudo so vaščani vasi Stari in Novi Kot – večina je podobnih let kot ona –, začeli razvijati samooskrbno srebrno vas. To je skupnost, ki je prijazna do starejših in temelji na dobrih medsosedskih odnosih in posledično na medsebojnem sodelovanju in pomoči. Kasneje, ko bodo zaradi starosti potrebovali več pomoči, pa vedo, kako bi - če bo država prisluhnila njihovi odlični ideji - lahko čim dlje živeli v svojem domačem okolju, v srebrni vasi.