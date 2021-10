Ni vse zlato, kar je digitalno

Ker se družba zaveda, da starejši potrebujejo digitalne veščine in znanja, danes ni težko najti izobraževanja na to temo. Vendar to ni dovolj, so opozorili na strokovni okrogli mizi Digitalna družba in starejši na nedavnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje. »Pomembna je stalna podpora starejšim po zaključenem izobraževanju, da lahko digitalna znanja utrdijo in sledijo spremembam,« je poudaril Andrej Sotošek z Andragoškega centra Slovenije.



