O diplomaciji ob osamosvojitvi bi lahko napisali monografijo

Oče Zvoneta Dragana, Franc, nosilec partizanske spomenice, ki so ga leta 1958 izključili iz zveze komunistov in upokojili, mu je leta 1960, ko je komaj 21-leten prevzel vodenje mladinske organizacije v Celju, kjer je končal srednjo ekonomsko šolo, zabičal: »Končaj fakulteto, ne pozabi na kmečke ljudi, vedno se zavedaj, da si iz partizanske družine.« Ob delu je diplomiral iz ekonomije, ta je bila pomembna tudi pri njegovem kasnejšem delu v politiki in diplomaciji.