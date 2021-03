Oskrbnina v domovih zaradi covida-19 ne bo višja

V nadaljevanju preberite:

V domovih za starejše vsako leto marca poteka redno letno usklajevanje cen. Za koliko se bo letos podražila oskrbnina, še ni znano. Stanovalci bodo višje položnice prvič dobili v aprilu, za storitev, opravljeno v marcu. Na ministrstvu za delo zagotavljajo, da stroški, ki so nastali zaradi epidemije covida-19, ne bodo vplivali na cene storitev v domovih za starejše.



Za koliko bodo položnice višje, bo znano konec marca. Niti dva javna domova z enakim številom stanovalcev in zaposlenih ne bosta imela enakih cen. Razlike v cenah nastanejo tudi zaradi strukture zaposlenih in investicijskih potreb.