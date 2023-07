Osvojite zrela leta s pravo prehrano – nasveti nutricionistke

Prehranske potrebe se z leti spreminjajo

Kot večina stvari v življenju se tudi vaše prehranske potrebe s starostjo spreminjajo. S staranjem se prevzem hranil iz hrane zmanjša, kar pomeni, da naše telo potrebuje več hranilnih snovi za pravilno delovanje. Na absorpcijo hranil iz hrane lahko vpliva tudi jemanje določenih zdravil. Žal pa večina živil, ki jih danes najdemo na trgovskih policah, ni dovolj bogata s potrebnimi hranili, zato je vnos prehranskih dopolnil v zrelih letih še posebej pomemben.

Ključno je, da svoji prehrani v zrelih letih namenite nekaj več pozornosti. Kakovostna prehrana bo pomagala ohranjati vaše zdravje in vitalnost še dolgo časa. Če vaša prehrana ni dovolj raznolika ali če ne vključuje ključnih prehranskih dopolnil, se vam kaj hitro lahko zgodi, da boste zboleli. Morda se boste počutili oslabele in utrujene, kar pa se lahko stopnjuje v poslabšanje telesne funkcionalnosti. Prav tako se poveča tveganje za upad možganskih funkcij, padce, zlom kosti in druge zdravstvene zaplete.

Uravnotežena prehrana, podkrepljena z vnosom ustreznih kakovostnih prehranskih dopolnil, je glavni dejavnik, ki lahko izboljša kakovost življenja v starosti.

Na katera hranila morate biti v zrelih letih še zlasti pozorni?

Vitamini in minerali so snovi, ki jih naš organizem ne zmore proizvajati sam, zato jih moramo zaužiti s hrano.

V zrelih letih nam lahko še posebej pogosto primanjkuje vitaminov skupine B, folne kisline, vitamina D in maščobnih kislin omega-3.

Vitamini skupine B za zdravje možganov

Podhranjenost in nezadosten vnos vitaminov skupine B lahko prispevata k težavam z zdravjem možganov, razvoju depresije in demence. V zrelih letih se prevzem vitamina B12 iz hrane pogosto poslabša. Pomanjkanje tega vitamina pa je lahko tudi posledica jemanja nekaterih zdravil. V nekaterih študijah so ugotovili, da imajo starejši, ki bolehajo za demenco, v primerjavi s tistimi, ki demence nimajo, v krvi zelo nizke ravni vitamina B12.

Zato je v zrelih letih priporočljivo uživati prehranska dopolnila, ki vsebujejo vitamine skupine B, z velikim poudarkom na vitaminu B12. S tem boste poskrbeli za zdravje možganov in ohranili dobro počutje tudi v zrelih letih. Priporočam uživanje Jamieson B kompleksa ali Jamieson Vitamina B12.

FOTO: Shutterstock

Vitamin D za zdrave kosti in mišice

Starejši kot smo, večja je verjetnost za zlom kosti. Tveganje za zlom kosti pa strmo naraste, če imate v krvi premalo vitamina D. Če v poznejših letih ne uživate dovolj živil, bogatih z vitaminom D, in/ali če vitamina D ne dodajate v obliki prehranskih dopolnil, je pomanjkanje tega vitamina po navedbah študij skoraj neizogibno.

Iz zgoraj naštetih razlogov je priporočen dodaten vnos vsaj 20 mikrogramov vitamina D dnevno. S tem boste poskrbeli za zdravje kosti in mišic ter zmanjšali tveganje za zlome kosti. Na trgu obstaja veliko različnih prehranskih dopolnil, a priporočam, da izberete kapsule Jamieson Vitamin D 1000 i.e., Jamieson Vitamin D 2000 i.e. ali Jamieson Vitamin D z vitaminom K2, ki še dodatno prispeva k vzdrževanju zdravih kosti.

Maščobne kisline omega-3 za zdravje srca in ožilja

Maščobnih kislin omega-3, omega-6 in omega-9 telo ne zmore proizvesti samo, zato jih morate vanj vnesti s hrano. Še posebej pomembne za zdravje srca in ožilja ter zdravje možganov so maščobne kisline omega-3. Visoko vsebnost teh maščobnih kislin najdemo predvsem v mastnih morskih ribah (tuna, sardela) in v ribjem olju, a za zadosten vnos bi morali ribe jesti vsaj dvakrat ali trikrat na teden, kar je za veliko ljudi precejšen izziv. Zaradi tega je veliko lažje in udobneje vsakodnevno zaužiti kapsulo Jamieson Omega-3.

S tem ukrepom boste poskrbeli za zdravje srca, ožilja in možganov ter prejeli vse prednosti maščobnih kislin omega-3, tudi če v prehrano niste vključili rib.

Ohranite vitalnost za vse življenje – poskrbite za polnovredno, raznoliko in uravnoteženo prehrano, obogateno s ključnimi prehranskimi dopolnili. Naj vaše zdravje sije z močjo pravilno izbrane prehrane. Naredite korak danes in odkrijte, kako energični in zdravi lahko ostajate tudi pri visoki starosti.

Lana Krajnc, mag. inž. preh.

Vir:

1. Donini L., Savina C., Cannella C. 2003. Eating habits and appetite control in the elderly: The anorexia of aging. International Psychogeriatrics, 15, 1: 73-87.

2. USDA. 2020. DGA: Dietary Guidelines for Americans, 2020-2025. 9th ed. Washington, U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services: 149 str. https://www.dietaryguidelines.gov/resources/2020-2025-dietary-guidelines-online-materials (6.3.2022).

3. Schümann K. 1999. Interactions between drugs and vitamins at advanced age. International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 69,3: 173–178. https://doi.org/10.1024/0300-9831.69.3.173

4. Inštitut Antona Trstenjaka. 2010b. Kakovostna starost: Revija za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Ljubljana, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje: 1 str. http://www.inst-antonatrstenjaka.si/tisk/kakovostna-starost/clanek.html?ID=907 (27.12.2021).

5. Jakus T. 2013. Prehranska priporočila in stanje prehranjenosti starostnikov. V: Prehrana starostnika - Zbornik predavanj. 32. strokovno srečanje, Debeli Rtič, 16. in 17. april 2013. Valenčič G. (ur.). Zveza društev medicinskih sester, babic in medicinskih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih: 1-13. https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2019/10/ZbornikPREHRANA-STAROSTNIKA.pdf

6. Trust W. C. 2004. Eating well for older people. London, Wordworks: 30–44. https://www.cwt.org.uk/wp-content/uploads/2014/07/OlderPeople.pdf

7. Advice about eating fish. U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish. Accessed March 25, 2022.

8. Blaznik U., Gabrijelčič Blenkuš M. Uživanje rib v priporočeni prehrani. Dietetikus, 2013, letn. 15, št. 1-2, str. 3-8.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine se ne sme prekoračiti.

Naročnik oglasne vsebine je CARSO pharm d.o.o.