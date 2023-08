Otroke najbolj motiviraš s spoštovanjem

V nadaljevanju preberite:

Na obrobju Studencev, enega najbolj zelenih mariborskih predmestij, se ob železniški progi razteza Studenški gozd. Ob njem je več starih stanovanjskih naselij, ki jih tvorijo družinske hiše z velikimi vrtovi. V eni od teh s hčerkino družino živi Danica Zlatar, upokojena učiteljica angleščine in slovenščine, ki bo letos dopolnila 70 let. V dvanajstih letih po upokojitvi si je ustvarila življenje, ki ima zanjo nov smisel in temelji na tem, čemur se je predajala tudi kot učiteljica, le da ima zdaj za svoje konjičke in razvoj svojih talentov več časa.