Po karieri ekonomista še v teološke vode

Vse življenje je delal v ekonomiji, v pokoju pa je doštudiral teologijo, ker mu je ta omogočila sistematično preučevanje religije, filozofije, celo sociologije in družinske psihologije, pravi 73-letni Anton Končnik. Radovednost ga žene naprej, saj obiskuje različne tečaje na Ljudski univerzi in se angažira v prostovoljstvu. Zaradi obrabe hrustanca nekdanji strasten odbojkar ne hodi več toliko v gore kot nekoč, še ved­no pa smuča, kolesari in plava. V spominu medijev ostaja nekdanji prvi mož v upravi zavarovalnice Slovenica in direktor Slovenske odškod­ninske družbe kot tisti, ki je delež države v pivovarni Union prodal v Laško.