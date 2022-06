Pomlajevalec secesijskega pohištva

V nadaljevanju preberite:

Mladost je preživljal v mizarski delavnici ob opazovanju mizarjev pri delu in včasih se je tudi sam česa lotil. Tako je natančno vedel, kako se les luži, kako se ga politira s šelakom, kako se delajo intarzije, kako se ga krivi. V Šentvidu je bilo takrat vsaj 50 mizarskih delavnic. Več njegovih stricev in bratrancev je bilo mizarjev. Po uspešni karieri komercialista in podjetnika se je po upokojitvi znova vrnil k vonju mizarske delavnice. Prevzela sta ga lepota in lahkotnost krivljenega pohištva in danes 78-letni Jurij Rihar je bržkone naš največji strokovnjak za restavriranje pohištva v stilu Michaela Thoneta, ki je dodelal postopek krivljenja lesa z vodno paro. Predvsem njegovi stoli so bili revolucionarni tako konstrukcijsko kot po obliki.